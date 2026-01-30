HSA Enerji, enerji yatırımlarına yerli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor

MANİSA / EKONOMİ

Yenilenebilir enerji sektöründe yerli üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını sürdüren HSA Enerji, sektörel dönüşümlere paralel yeni ürünleri ve stratejik vizyonuyla 2026’da da sektöre hizmet sunmaya devam edecek.

Günümüzde enerji verimliliğinin sadece maliyetleri düşürmek değil; aynı zamanda enerji sisteminin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırmak anlamına geldiğini ifade eden HSA Enerji Genel Müdürü Kıvanç Işık, “Güneş enerjisi, bu hedefin merkezinde yer alıyor ve ekonomik kalkınma ile çevresel sorumlulukları birlikte gerçekleştiren bir kaynak olarak öne çıkıyor” dedi.

HSA Enerji olarak mevcut güneş paneli üretiminde globalde öncü Tier-1 firmalarla olan iş birliğini sürdürdüklerini ve portföylerini genişlettiklerini dile getiren Işık, “Bu yıl üretimine başlanacak olan 630W+ yerli ham maddeli Mavi Çam Güneş Panelleri, Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve Yatırım Teşvik Belgesi kriterlerine uygun şekilde çözüm ortaklarımıza sunacağız. Bu ürünler, yerli aksam destek fiyatı avantajını korurken yüksek verimlilik ve uluslararası kalite standartlarını bir arada sağlıyor. Son dönemde yenilenen Yerli Aksam Yönetmeliği, depolamalı yenilenebilir enerji sistemlerini açıkça kapsam altına alarak sektörde yerli ürünlere yönelik talebi artırdı. Bu çerçevede HSA Enerji olarak, üretim ve tedarik süreçlerinin her aşamasında yerli katkı oranını istikrarlı biçimde artırmaya devam ediyoruz” dedi.

2026, depolama, hibrit ve verimlilik odaklı bir yıl olacak

2026’da Türkiye enerji piyasasında depolamalı güneş enerjisi projelerinin önemli bir rol üstleneceğine dikkat çeken Işık, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun elektrik depolama tesislerine yönelik yeni düzenlemeleri ve sektör görüşleri, depolamanın artan önemini ortaya koyuyor. Bu trend, şebeke dengesinin korunması ve değişken üretimin yönetilmesi açısından kritik öneme sahip. Üretim artarken depolama sayesinde arz-talep dengesi daha esnek hale gelecek; bu da enerji verimliliği hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak. Aynı şekilde, biyokütle (BES), hidroelektrik (HES) ve diğer rüzgar (RES) projelerine güneş enerjisinin yardımcı kaynak olarak entegrasyonu artıyor. Bu hibrit yaklaşımlar, özellikle şebeke stabilitesini artırırken toplam sistem verimliliğini de yukarı taşıyor” diye konuştu.

Kıvanç Işık, 2026 vizyonlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2026, yerli üretim kapasitelerimizin ve depolama odaklı projelerin sektördeki görünürlüğünü belirgin biçimde artıracağı bir yıl olacak. Hibrit ve depolamalı projeler, şebeke dengesini güçlendirirken enerji verimliliğini daha yüksek bir seviyeye taşıyacak. Enerji verimliliği yalnızca teknik bir hedef değil; aynı zamanda ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri. HSA Enerji olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Enerji verimliliğinde güneş enerjisinin rolü önemli

Güneş enerjisinin, özellikle enerji maliyetlerinin yükseldiği ve enerji verimliliğinin tüm sektörlerde öncelik haline geldiği dönemde, sürdürülebilir bir üretim modeli sunduğuna dikkat çeken Kıvanç Işık, “Güneş panellerdeki teknolojik gelişmeler, güneş enerji santrallerini daha rekabetçi hale getiriyor. Ayrıca güneş enerjisi yatırımları, depolama ve hibrit sistemlerle birlikte değerlendirildiğinde hem şebeke esnekliğini artırıyor hem de yatırımcılara uzun vadede yüksek verimlilik avantajı sağlıyor. Yerli üretim gücü, global kalite yaklaşımı ve ileri teknolojiye dayalı çözümlerimizle, Türkiye’nin enerji dönüşümünde referans alınan bir üretici ve çözüm ortağı olma konumumuzu 2026 ve sonrasında da kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi