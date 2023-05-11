Hububat ve bakliyat ihracatçılarında yağmur sevinci

GAZİANTEP - Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu’dan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yılın ilk 4 ayı sonunda 1 milyar doları aştığını, Nisan ayında ihracatı, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 artırmayı başardıklarını, ihracattaki düşüşün de 4 ayın sonunda yüzde 5,6’ya kadar gerilediğini bildirdi.

Haziran sonuna kadar sektörün bu bölgedeki ihracat kaybını sıfırlamayı amaçladıklarını belirten Kadooğlu, “Bu yıl yağışsız geçen kış aylarında kurumaya yaklaşan kuyularımızın dolduğu, nehirlerimizde suların yeniden yükseldiği yağışlı bir mevsim yaşıyoruz. Ekinlerimizin yağmura doyduğu bu dönemin bereketi üretimimize olumlu yansıyacak. Güneydoğu Anadolu bu yılı da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en fazla ihracat yapan bölge olarak tamamlayacak” dedi.

“Yaz mevsiminin verimli geçireceğimizi düşünüyoruz”

Nisan ayında bölgenin makarna, buğday unu, irmik ve bulgur ihracatının 150 bin tonu geçtiğini belirten Kadooğlu, bu dönemde buğday unu ihracatındaki artışın 2022 yılına göre yüzde 19,1 olduğunu belirterek şunları kaydetti: “İlk çeyrekte buğday unu ihracatında yaşanan durgunluğun Nisan’daki artışla kapandığını, 4 ay sonunda ihracat düşüşünün yüzde 5’in altına gerilediğini görüyoruz.

Buğday ununa Irak ve Suriye gibi komşularımızın yanı sıra Sri Lanka, Venezuela ve Küba gibi farklı ülkelerden de yüksek talep var, ihracat düşüşünü en hızlı kapatacağımız ürün gruplarından birinin buğday unu olmasını bekliyoruz. Nisan’da makarna ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bir miktar gerileme olsa da başta Afrika ülkeleri olmak üzere, gelen siparişlerin etkisiyle yazı verimli geçireceğimizi düşünüyoruz.”

Bitkisel yağ ihracatındaki artışın Nisan’da da sürdüğünü belirten Kadooğlu, bu ürün grubundan elde edilen gelirin sektör ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu yıl ihracat birim fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle, bitkisel yağ ihracatında miktar bazında önemli bir artış var. Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1,7 kat fazla mal yükledik” dedi.

Bölgenin şeker, şeker mamulleri, kakaolu mamuller, bisküvi ve pasta ihracatının 4 ay sonunda 70 bin tonu bulduğuna işaret eden Kadooğlu, “Bu sektörlerin bölgeye toplam getirisi şimdiden 200 milyon dolara yaklaştı. Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız geçen seneye göre şimdilik biraz daha geriden gelse de üyelerimiz farkı hızla kapatıyor” dedi.