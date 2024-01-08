HUGO BOSS Tekstil Sanayi’den eğitime destek

EKONOMİ / İZMİR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle potansiyeline ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan başarılı öğrencileri daha iyi bir geleceğe hazırlayabilmek için 15 yıldır faaliyette olan HUGO BOSS Çalışanları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (HBED), 2023-2024 eğitim öğretim yılında 137 öğrenciye burs imkânı sağladığını duyurdu. HUGO BOSS tekstil sanayi çalışanları tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulan derneğin bursiyer sayısı 2024 yılında bin 518’e ulaşırken, verilen toplam burs miktarı ise 5 milyon TL’ye yaklaştı.

HUGO BOSS tekstil sanayi çalışanlarının ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi’nin kurumsal bağışlarıyla finanse edilen HBED hakkında konuşan HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya “HUGO BOSS Tekstil Sanayi, bölgenin en büyük yatırımcılarından biri olarak toplumun gelişimine katkıda bulunmayı ve öğrencilerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğitim olanaklarına erişimlerini kolaylaştırarak, gerçek potansiyellerini keşfetmelerine destek vermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda 2008 yılında HUGO BOSS Tekstil Sanayi çalışanları tarafından kurulan ve kurumsal vatandaşlık yaklaşımımızın bir yansıması olan HUGO BOSS Çalışanları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Burs kapsamında, öğrencilere maddi yardımın yanı sıra rehberlik ve danışmanlık desteği de verilerek, kariyer planlamalarında da yardımcı olunuyor. Eğitim alanındaki toplumsal desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

HBED, yıllık ortalama 120 öğrenciye burs sağlıyor

HUGO BOSS Çalışanları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yıllık ortalama 120 öğrenciye burs sağlıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında deprem bölgesinden öğrencilere de burs desteği sunan HBED'in bursiyerlerinin yarısından fazlası üniversite öğrencilerinden oluşurken, yine bu yılki bursiyerlerin yüzde 70’e yakınını kız öğrenciler oluşturuyor.