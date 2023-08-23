'Hükümetimizin önerilerimizi dikkate alması memnuniyet verici'

KAYSERİ / EKONOMİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, pandemiden bu yana dünya ekonomisinin beklentiler düzeyinde toparlanamadığını belirterek, “Pandemi ile bozulan arz talep dengesizliği, navlundaki aşırı fiyat artışları, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda ve enerji darboğazı, bunun yanı sıra tüm ürün ve hizmetlerdeki orantısız fiyat artışları, ekonomileri sarsmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ve yüksek borçlanma maliyetleri ile finansmana erişimi kısıtlı bizim gibi ülkeler, bu olumsuz durumdan daha çok etkilenmektedir. Tüm bunların yanında yurt dışı talep daralması, mevcut ihracat pazarlarımızın durgunluğu, yurt içi maliyetlerimizin döviz kuru artışından daha yüksek oluşu, ihracatımızı ve ihracatımızı zorlamaktadır” dedi. En gelişmiş ekonomilerin bile üstesinden zor kalkacağı, son yüzyılın en ağır depremini yaşandığını ifade eden Özkaya, “Buna rağmen devletimizin katlandığı büyük fedakârlıklarla, millet devlet el ele vererek, siz değerli sanayicilerimizin de gayretleri ile ilk çeyrekte yüzde 4 gibi bir büyümeyi çok şükür sağlamış durumdayız. Alınacak yeni ekonomik önlemlerle ülke olarak önümüzün açık olduğuna ve ülkemizin geleceğine inancımız tamdır. Üretmeye, ihracata ve istihdama hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, bölgedeki faaliyetleri hakkında meclis üyelerine sunum yaptı. Çarşıbaşı, mülkiyeti Mimarsinan OSB’ye ait olan 12 adet sanayi parselinin 12 Eylül tarihinde ihale yöntemi ile tahsis edileceği bilgisini verdi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri’nin 11 milyar dolar GSYH’ya ve 6 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti. Geçen yıl 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdıklarını, bu yıl ise dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların devam ettiğini belirterek, 4 milyar doların altına düşmemek için gayret gösterdiklerini söyledi. Kayseri’nin ithal ettiğinin yaklaşık iki katını ihraç eden bir il olduğunu kaydeden Büyüksimitci, “Bu yönüyle ihracatçılarımız, katma değerli ürünleriyle cari açığa pozitif katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ihracatımızın yarıya yakınını Avrupa’ya yapmaktayız” dedi.

Konuşmasında TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına da değinen Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 6,5 saat süren çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplantıda Oda/Borsa başkanlarımız illerinde reel sektörden gelen sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Ben de sizler adına kürsüye çıkarak, özellikle finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, maliyet enflasyonu, ihracat ile ilgili problemler, EYT kaynaklı sorunlar ve Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması gibi 8 başlık altında 20’den fazla maddeyi bakanlarımıza iletme fırsatı buldum” dedi.

Ekonomideki yol haritasının iş dünyası ile fikir birliği içinde belirlenmesinin ve hükümetin önerilerini dikkate almasının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden Büyüksimitci, Orta Vadeli Programda açıklanacak strateji ve politikalarla ekonomiyi hep birlikte daha sağlam temellere kavuşturacaklarını ifade etti.

Son olarak kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatla ilgili destekleri anlatarak, ihracatın artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsedip, sanayici ve işadamlarına her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.