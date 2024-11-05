Hüma Sağlık Hizmetleri’nden 20 milyon dolarlık yatırım

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri’de ilk kadın sağlığı merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, sadece kadınlara hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak 2004 yılında kuruldu. 2006 yılında ise yataklı tedavi merkezi haline dönüşerek Kadın ve Doğum Hastanesi olarak büyümesini sürdürdü. Sağlık’ta 20 yılı geride bırakan Hüma, yaptığı yeni yatırımla vites büyüttü. Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu İcra Kurulu Başkanı Feride Hande Gemici, 20 milyon dolarlık bir yatırımla uluslararası arenada paylarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Gemici, yatırımlarıyla ve hedefleriyle ilgili EKONOMİ Gazetesi Kayseri Bölge Temsilcisi Hilal Sönmez’e konuştu.

Son 5 yıldır yurtdışından da hastaları Kayseri’ye getirdiklerini anlatan Gemici, “Büyük bir yatırım yapıyoruz. Mevcut hastanemizi büyütüp 25 ayrı branşta hizmet vereceğiz. Bunun için Kayseri’nin önemli bir lokasyonunda, yan yana yer alan bir AVM ile oteli satın aldık. AVM kısmına mevcut hastanemizi taşıyacağız. Otel kısmında ise hem sağlık turizmi için hem de diğer faaliyetler için şehrimize gelen konuklarımızı misafir edeceğiz, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız, iş dünyasının da buluşma noktası olacağız. Yine sağlık turizminde hastalara sunduğumuz paket programlar çerçevesinde konaklamalarını da otelimizde gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda otel kısmı için Crowne Plaza ile anlaştık” dedi.

“Crowne Plaza markasıyla anlaştık”

Gemici, Crowne Plaza markasıyla otelin resmi açılışını Kasım ayının son haftasında yapacaklarını belirterek, “Otel 186 oda kapasiteli. Neredeyse Kayseri’deki en büyük otellerden biri ve yine Kayseri’nin en büyük balo ve konferans salonları arasında. Amacımız hem ulusal hem uluslararası düzeyde Kayseri’nin bulunacağı birçok organizasyonda ev sahipliği yapmak. Burada sadece sağlık turizmi hastası kalmayacak. Bütün Kayseri halkına açık. Otel kendi tüzel kişiliğinde hastaneden ayrı bir yapı. Sadece biz bunu kendi hastalarımız olduğunda organizasyon için çok rahat kullanabiliyoruz” diye konuştu.

“Kayseri ve Türkiye’nin sağlık alanına yeni bir perspektif katacak”

Hüma Hastanesi’nin bundan sonra Hüma İntertional Hospital olarak 25 bin metrekare alanda kurulacak olan ve Ocak ayında hasta kabul etmeye başlayacak olan hastanenin 25 ayrı branşta hizmete gireceğini belirten Gemici, “93 odası olan, 25 branşı olan, 70 hekimin çalıştığı toplamda 400’e yakın çalışma arkadaşıyla birlikte yol alacağımız hastanemizin inşaatında da sona geldik Hüma İntertional Hospital, Türkiye’yi sağlık alanında başka bir perspektife taşıyacak. Artık Türkiye sağlık turizminde dünyada 7’nci sırada. Hasta yoğunluğu alan bir ülke. Biz bunu neden ilk 3’e veya 5’e taşımayalım” şeklinde konuştu. Hüma’nın kabuk değiştirdiğini anlatan Gemici, “Hastane ve otel kısmı için toplamda 20 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Artık sadece kadın hastalıkları ve doğum alanında değil, her branşta 7 gün 24 saat hizmet veren, uluslararası hasta kabul eden bir hastaneyi Türkiye’ye kazandırıyoruz” dedi. Gemici, hastane için iyi bir kadro kurduklarını ve Kayseri’ye kaliteli hizmet vereceklerini de kaydetti.