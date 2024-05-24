HÜRKUŞ’un yeni adresi Kayseri

KAYSERİ/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Teşvik ve Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Nuri Kuş, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Deki odaların başkanları ile çok sayıda sanayici ile iş insanları yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istişare toplantısında “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden, en modern, en gelişmiş, en üretken şehirlerinden biri olan Kayseri’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kayseri’yi inşallah hep birlikte işte Aspilsan ile Tomtaş ile Kayseri’de faaliyetlerini sürdüren 15 AR-GE merkezimizle, inşallah yenilerini ekleyeceğimiz AR-GE merkezimizle, teknoparklarımızla, Kayseri’yi Türkiye Yüzyılı’na daha güçlü şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Bakan Kacır, Kayseri’nin yatırımla ve istihdamla, üretimle büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Kayseri kanaatkâr insanların şehri. Kayseri inançlı insanların şehri. Çalışkan insanların şehri. İçten de, dıştan da artırmayı bilen, yatırım yapmayı ve değer üretmeyi bilen, tecrübe etmiş insanların şehri. Biz sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya, gayret edeceğiz. En önemli görevimiz budur diye düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte özel sektörün öncülüğünde Kayseri’nin yatırımla ve istihdamla, üretimle, icatla ve ihracatla büyümesine katkı sunuyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kaçır’dan “Hürjet Bu Yılın Sonundan İtibaren Kayseri’de Üretiliyor” Müjdesi

Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ’ın Kayseri’de vücut bulduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet’in Kayseri’de üretileceği müjdesi vererek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri’de üretiliyor olacak. Kayserili 10 sanayici bir araya geliyor, KİM’i kuruyor. Kayseri’de katma değer üretiyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üssü olarak Kayseri’de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlere sanayicimiz yeni yatırımlarını bizlerden talep ediyor. Kayseri’nin heyecanını, Kayseri’nin coşkusunu, Kayseri’nin inancını, inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. İnşallah Kayseri’nin sanayicileri, Kayseri’nin yatırımcıları, Kayseri’nin müteşebbisleri, Türk milletinin tarihteki bu asil rolünü yeniden oynamasında öncüleri olacak diye ümit ediyorum”

TOMTAŞ’ın uçak parçası üreteceği hakkında bilgiler veren TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise “Burada tarihi bir an yaşıyoruz. 1925 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri’de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ, 1925’te resmi işlemler yapılıp, 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa süre sonra kapandı. Kayseri’nin içerisinde bir ukde kaldı. Havacılık serüveni hep konuşuldu” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kacır’a Hürjet’in maketi hediye edildi.

HÜRKUŞ nedir?

26 Eylül 2013 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 15 adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ ile HÜRKUŞ uçaklarının seri üretimini öngören teklifi üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrası yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda 26 Aralık 2013 tarihinde HÜRKUŞ-B Sözleşmesi imzalanmıştır.

Tandem oturma düzenli, alçak kanatlı, tek motorlu, turboprop eğitim uçağı HÜRKUŞ, temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitim kademelerinde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere, yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak üstün performans sağlaması amacıyla tasarlanmış olup, hâlihazırda 15 adet uçağın üretimi tamamlanmıştır.Üretilen uçaklar ile şu ana kadar yaklaşık olarak 1500 sorti uçuş icra edilmiş olup uçaklar 3.200 saat havada kalmıştır. Bu uçuşlarda 356 knot sürate, 35.500 ft irtifaya çıkılmış, -2,5g/+7g dayanıma karşı dirençli olduğu gözlemlenmiştir. Uçuşlarda; sistem fonksiyon testleri, hava veri sistemi kalibrasyonu, kararlılık ve kontrol testleri, acil durum testleri, düşük sürat, detaylı stall ve aerodinamik konfigürasyon testleri, spin testleri, performans testleri, havada motor susturma testleri, aerobatik ve operasyon testleri, yüksek hız ve çırpınma testleri vb. icra edilmiştir.Proje kapsamında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) gönderilmek üzere 545 adet doküman hazırlanmıştır. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde 11 Temmuz 2016 tarihinde HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı için "TT32 Uçak Tip Sertifikası" SHGM'den alınmıştır. Aynı gün içinde EASA tarafından "EASA Geçerli Kılınan Tip Sertifikası" ile SHGM'nin söz konusu sertifikası tüm Avrupa ülkeleri için geçerli kılınmıştır. Böylece HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olmuştur.