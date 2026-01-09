Hüseyin Kış’tan ‘hurda teşvik yasası’ çağrısı

Elektrikli araç kullanım oranlarının her yıl hızla arttığını belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, “Artık günümüzde elektrikli otomobiller zorunlu ulaşım modeli haline geliyor. İlk yıllarda yüzde 5 seviyelerinde olan bu oran, geçtiğimiz yıl yüzde 15’e ulaşmış, 2025 yılında ise yaklaşık yüzde 30 seviyesine erişmiştir. Yeni dönemde beklentimiz, bu oranın yüzde 50’lere ulaşmasıdır” dedi.

“İklim kriziyle mücadelede kritik bir adım”

Bu artışın yalnızca teknolojik bir ilerleme olmadığını, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede kritik bir adım olduğunu ifade eden Kış, içten yanmalı motorlu araçların karbon salımı yoluyla doğaya, tarım alanlarına ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini hatırlattı. Ekosistemin hızla değişmesiyle gıda güvenliği ve kaynakların sürdürülebilirliğinin riske girdiğini, kıtlık tehlikesinin büyüdüğünü vurguladı.

“Hurda teşviği yasası hayata geçmeli”

Elektirikli araçlara geçişi hızlandıracak yapısal adımların büyük önem taşıdığını belirterek, hurda yasasının acilen yürürlüğe konulması gerektiğini aktaran Kış, “Trafikte ciddi güvenlik sorunlarına yol açan, çevre kirliliğini artıran ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların sistemden çekilmesi artık bir zorunluluktur” diyen Kış, “Hurda değeri taşıyan araçlar için takas desteğinin sağlanması ve ÖTV muafiyetiyle yeni nesil, çevreci araçlara geçişin teşvik edilmesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan ülkemiz için büyük bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu.

Derya Grup olarak sürdürülebilirlik anlayışını iş yapış biçimlerinin merkezine koyduklarını kaydeden Kış, doğaya, tarıma ve insan sağlığına saygılı bir mobilite dönüşümünün savunucusu olmaya devam edeceklerini belirtti. İş insanı Kış, “Gelecek, daha temiz bir dünya ve daha sorumlu bir ulaşım anlayışıyla inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.