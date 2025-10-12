  1. Ekonomim
New York merkezli yayın grubu Condé Nast’ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından düzenlenen “Okuyucuların Seçimi” anketinde, 757 bini aşkın seyahat tutkununun oylarıyla Hyatt Regency İzmir İstinyePark, Türkiye’nin en iyi otelleri arasında 6. sırada yer aldı. Hyatt Regency İzmir İstinyePark, bu başarıyla İzmir’den bu seçkiye giren ilk otel unvanını da kazandı.

Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın “World Hotels” kategorisinde Türkiye’nin en iyi 10 oteli arasında 6. sırada yer alması, uluslararası düzeyde sunduğu hizmet kalitesini, zarafetini ve misafir odaklı yaklaşımını bir kez daha kanıtladı. Ege Denizi manzaralı odaları, çağdaş mimarisi, gurme mutfağı ve kişiselleştirilmiş konaklama deneyimiyle fark yaratan otel, İzmir’i dünya turizminin saygın platformlarında temsil eden bir başarıya imza attı.

Zafer Canbaz: “İzmir’in uluslararası tanıtımına büyük katkı”

Ödülün yalnızca otel adına bir başarı değil, aynı zamanda İzmir’in uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayan bir gelişme olduğunu vurgulayan Hyatt Regency İzmir İstinyePark Genel Müdürü Zafer Canbaz, “Bu yılın sonuçlarıyla birlikte Hyatt Regency İzmir İstinyePark, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en saygın otellerinden biri olarak adını Condé Nast Traveler’ın ölümsüz listesine yazdırdı. Misafirlerimizden aldığımız bu takdir, sunduğumuz yüksek standartlı hizmetin ve samimi misafirperverliğin en güzel karşılığıdır. İzmir’in zarafeti, özgün karakteri ve ekibimizin tutkusuyla misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz. Bu ödül, tüm ekibimizin özverili emeğinin bir sonucu” dedi.

Canbaz, Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın başarısının, kentin kültürel zenginlikleri, gastronomik değerleri ve yaşam tarzıyla birlikte İzmir’in dünya seyahat haritasında daha görünür hale gelmesini sağladığını sözlerine ekledi.

