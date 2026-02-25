İAOSB 3 milyon metrekarelik genişlemeyle teknoloji üssüne dönüşüyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), artan yatırım taleplerine yanıt verebilmek ve bölgeyi ileri teknoloji üretim altyapısıyla büyütmek amacıyla genişleme alanı projesinde sona yaklaştı. Mevcut parsellerin büyük bölümünün tahsis edilmiş olması nedeniyle başlatılan çalışma, hem kapasite artışı hem de nitelikli sanayi dönüşümünü hedefliyor.

Proje kapsamında yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeni alanın sanayi altyapısına kazandırılması planlanıyor. Bu alanla birlikte İAOSB’ye 100 ila 150 arasında yeni parsel oluşturulacak. Hâlihazırda 6,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan bölgenin toplam alanının genişleme sonrası yaklaşık olarak 10 milyon metrekareye ulaşması hedefleniyor. Bu artışla birlikte hem mevcut yatırım taleplerine alan açılması hem de İzmir sanayisinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Planlama kapsamında 3 milyon metrekarelik alanın yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak ayrılması öngörülüyor.

“En önemli gündem maddemiz genişleme alanı”

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, genişleme sürecinin yalnızca teknik değil aynı zamanda idari ve bürokratik boyutları bulunan kapsamlı bir çalışma olduğunu belirtti. Projeye Ankara nezdinde önemli destekler sağlandığını ifade eden Karace, bölgeye yoğun yatırım talebi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bölgede yüksek teknolojili üretim yapmak isteyen firmaların yatırım yapabileceği hiçbir alan kalmadı. Arsanın bu kadar kıymetlendiği bir ortamda yeni bir genişleme sahası bizim için zorunluluk haline geldi. Ankara’daki temaslarımızda ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve teknik birimlerin değerlendirmeleriyle süreç rapor ve inceleme aşamasına geçti. Hedefimiz bir yıl içinde parselasyon aşamasına gelmek. Bu alanı yüksek teknoloji yatırımlarının yer alacağı bir teknoloji üssü olarak planlıyoruz. Alanın yarısını yeşil dokuya ayırarak çevreci ve yüksek katma değerli üretimi teşvik edeceğiz. En az 1 milyar doları aşacak yatırım ve ciddi bir istihdam potansiyeli öngörüyoruz.”

Başkan Karace, teknik ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.