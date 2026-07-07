İAOSB firmaları başarılarıyla Türkiye sanayisine yön veriyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), katılımcı firmalarının ulusal ölçekte elde ettiği başarılarla Türkiye sanayisinin öncü üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Üretim gücü, ihracat performansı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle öne çıkan İAOSB firmaları, Türkiye'nin en saygın araştırmaları ve ödül programlarında elde ettikleri sonuçlarla Bölgemizin sanayideki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda İAOSB'den 14 firma yer alırken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 11 İAOSB firması Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterildi. Bunun yanı sıra, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yeşil Dönüşüm Ödülleri'nde İAOSB katılımcısı firmalar 6 kategorinin 5'inde ödüle layık görülerek sürdürülebilir üretim alanındaki başarılarını taçlandırdı.

Karace: "Bu başarılar, İAOSB'nin güçlü sanayi ekosisteminin en somut göstergesi"

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, katılımcı firmaların elde ettiği başarıların Bölgenin üretim gücünü ve vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, “Katılımcı firmalarımızın Türkiye'nin en büyük ihracatçıları ve sanayi kuruluşları arasında yer almasının yanı sıra, çevre ve sürdürülebilirlik alanında geliştirdikleri projelerle ödüllendirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarılar, İAOSB'nin üretimde kaliteyi, ihracatta rekabetçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı aynı vizyonda buluşturduğunun en güçlü göstergesi" dedi.

Yeşil dönüşüm artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; sanayinin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getiren Karace, “İAOSB olarak uzun yıllardır Yeşil OSB hedefimiz doğrultusunda çevre yatırımlarımızı, altyapı projelerimizi ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Katılımcılarımızın bu vizyonu benimseyerek geliştirdiği yenilikçi uygulamaların ulusal düzeyde takdir görmesi, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesi" diye konuştu.