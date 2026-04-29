İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu açıldı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB), çalışan ailelerin çocukları için güvenli, nitelikli eğitim imkânı sunmak ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi. 2 Şubat 2026 itibarıyla eğitim hayatına başlayan anaokulu, düzenlenen törenle birlikte resmen hizmete girdi.

İAOSB bünyesinde çalışan ailelerin çocukları için planlanan İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu, 8 derslik ve çok amaçlı etkinlik alanıyla hizmet veriyor. Modern fiziki yapısı ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken okul, çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimini desteklerken, kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıran örnek bir sosyal sorumluluk modeli olarak öne çıkıyor.

Açılışta konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Bugün sadece bir anaokulunun açılışını yapmak için değil, geleceğe atılmış çok kıymetli bir adımı hep beraber kutlamak için toplandık. Kadınların iş hayatında daha güçlü, daha görünür ve daha etkin şekilde yer alabilmesi için sadece iyi niyet yetmez, somut adımlar atmak gerekir. Bu anaokulu, kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştıracak, aile hayatını güçlendirecek ve toplumsal katkı sunan örnek bir sosyal yatırım olacaktır. Unutmayalım ki güçlü ekonomi, güçlü toplumla mümkün” diye konuştu.