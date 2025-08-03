İAOSB, üretim ve ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), üretimden ihracata kadar birçok alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin en prestijli sanayi ve ihracat listelerine adını yazdıran Bölge firmalarını onurlandırdı.

İAOSB tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen organizasyonda; Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) İzmir’in Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İlk 1000 İhracatçı Araştırması ile FORTUNE 500 Türkiye listelerinde yer alma başarısı gösteren firmalar, İAOSB tarafından plaketlerle ödüllendirildi.

“Bu plaketler sadece birer ödül değil, emek ve vizyonun simgesidir”

Törenin açılış konuşmasını yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, firmaların elde ettiği başarıların sadece istatistiksel birer veri olmadığını, bunun arkasında ciddi bir emek ve stratejik vizyonun yattığını vurguladı.

Sözlerinin devamında İAOSB olarak yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, nitelikli insan kaynağından sürdürülebilir üretime kadar her alanda sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Karace, “Üretim ve ihracat gücüyle ulusal ve yerel ölçekli başarı listelerine adını yazdıran firmalarımızı, gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca rakamlarla ifade edilen bir sıralamanın ötesinde, alın teriyle, kararlılıkla ve vizyonla inşa edilmiş bir sürecin sonucu. Sürdürülebilir üretimden yeşil dönüşüme, dijitalleşmeden nitelikli insan kaynağına kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmaların temel amacı firmalarımızın bu gibi platformlarda yerlerini güçlendirmeleri ve global ölçekte rekabet edebilmeli. Bugün burada takdim edeceğimiz plaketler, yalnızca küçük bir ödül değil, aynı zamanda bu başarıların arkasında yatan emeğin, vizyonun ve azmin birer simgesi olacak” dedi.