İAOSB’de Ekvador ile ticari iş birliği masaya yatırıldı

Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi Pedro Jose Vintimilla Vega ve Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alper Şenol, Petrofer Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın’ın refakatinde İAOSB’yi ziyaret etti.

Heyet, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ağırlandı. Gerçekleşen görüşmede Bölgemizde yürütülen projeler, sanayi altyapımız ve yatırım vizyonumuz hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, uluslararası ticaret ve iş birliği olanakları ele alındı.

Petrol ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynağını oluştururken; muz, karides, kakao, kesme çiçek ve deniz ürünleri ihracatı küresel pazarda önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede, İAOSB firmalarının üretim kapasitesi ile Ekvador’un doğal kaynak ve dış ticaret yapısının karşılıklı fırsatlar barındırdığı değerlendirildi.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, heyeti Bölgede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iki tarafın da sanayi ve ticaret alanlarında iş birliğine açık olduğunu belirtti. İAOSB’nin uluslararası açılım vizyonu doğrultusunda yeni pazarlara yönelik temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin simgesi olarak anı takdimlerinin yapıldığı ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi.