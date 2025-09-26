İAOSB’de sanayiciler Bakan Yardımcısı İnan ile buluştu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), Türkiye sanayisinin gündemindeki kritik sorunların ele alındığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bölge sanayicileri üretimden ihracata kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. İş dünyasının temsilcileri, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki sıkıntılardan, daralan dış talep ve Çin’le rekabete kadar pek çok başlıkta yaşanan sorunları dile getirerek, üretimin sürdürülebilirliği için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantının ana gündemini, İAOSB’nin hayata geçirmeyi planladığı Karma Konsept Projesi oluşturdu. Proje ile Ar-Ge, tasarım ve üretimin aynı merkezde buluşturulması, sanayicilerin yalnızca üretim yapan değil aynı zamanda yüksek katma değerli ürün geliştiren bir yapıya kavuşması hedefleniyor. İAOSB’nin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan proje, işyeri, ofis, ticari alanlar ve bin kişilik çok amaçlı salonu kapsayan, Bölge Katılımcısı sanayicilerin çok yönlü ihtiyaçlarına cevap verecek büyük ölçekli bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

İnan: “Sanayicinin işini kolaylaştırmak temel amacımız”

İnan, sanayicilerin karşı karşıya kaldığı faiz, kur baskısı, ihracat daralması ve Çin rekabetini “dörtlü mengene” olarak nitelendirdi. Bu tabloya rağmen zorlukların kalıcı olmadığını belirten İnan, gelecek yılın ilk yarısında ekonomik şartların daha dengeli bir yapıya kavuşacağı mesajını verdi.

İzmir Atatürk OSB’nin parlayan OSB’lerden birisi olduğunu dile getiren İnan, “Sanayicinin işini kolaylaştırmak temel amacımız. Bugün burada hem istişare ediyoruz hem de projeleri yerinde görüyoruz. OSB’lerin önünü açmak için çalışıyoruz” dedi.

Karace: “Sanayiciye konforlu alan yaratmalıyız”

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, sadece üretim değil, aynı zamanda mühendislik ve tasarımla da öne çıkan bir sanayi vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtti. “Artık sanayi sadece çwekiç sesiyle anılmamalı. Sanayiciye konforlu alanlar yaratmalıyız, yoksa bölgede tutamayız. Planladığımız projelerimizle hedefimiz, İzmir’i Türkiye’nin bir numaralı sanayi üssü haline getirmek.” dedi.

Karabağlı: “Sanayicinin iradesi desteklenmeli”

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, sanayicilerin üretim iradesinin güçlü olduğunu vurguladı. Bu iradenin daha da güçlenmesi için idari süreçlerde kolaylaştırıcı ve destekleyici yaklaşımların önemine dikkat çekti. Karabağlı ayrıca, yatırımların önünü açacak eşit ve adil uygulamaların sanayicinin motivasyonunu artıracağını ifade ettiVerimli geçen toplantının ardından Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, heyeti ve İAOSB yönetimi Bölgede saha gezisi gerçekleştirerek projeleri yerinde incelediler. Sanayicilerin beklentilerini doğrudan aktardığı bu buluşma, bölgenin geleceğini şekillendirecek projelere yön verilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.