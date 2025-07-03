İAOSB’den 12 firma, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizin dış ticaret performansına ışık tutan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması”nın 2024 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 12 firma, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2024 yılı için açıkladığı “İlk 1000 İhracatçı” listesinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nden tekstilden gıdaya, kimyadan makineye uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 12 firma yer aldı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Üniteks ve Uçak Tekstil, listeye giren firmalar arasında öne çıkarken; bağlantı elemanları üretiminde uzmanlaşan Norm Cıvata da ihracattaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Tarım ve gıda sektöründen Abalıoğlu Yağ, Nimex Organik Tarım ve Mapeks Gıda firmaları da listeye adını yazdıran firmalar arasında yer aldı.

Plastik film üreticisi Polibak ile matbaa mürekkepleri alanında faaliyet gösteren Sun Chemical, kimya sektöründe öne çıkan firmalar olarak dikkat çekti. Enerji ekipmanları alanında üretim yapan Eltaş Transformatör ve döküm sektöründe faaliyet gösteren Nemak İzmir Döküm, sanayi altyapısının güçlü temsilcileri olarak listeye girdi. Ölçüm teknolojileri alanında Baylan Ölçü Aletleri, tütün sektöründe ise Alliance One Tütün öne çıkan firmalar arasında yer aldı.