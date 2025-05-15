İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan “belediyelerde yetki paylaşımı”na tepki

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerin yetkileri hakkında dile getirdiği “yetki paylaşımı gözden geçirilmeli” sözlerini eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Dr. Cemil Tugay, bu söylemin tarihi bir hata olduğunu dile getirerek, “Belediyeler kendi bölgelerindeki halkın her türlü sorununa 24 saat yetişiyor ve koşuyor. Görevi kapsamında olmayan konularda bile. Mesela okullar Milli Eğitim'e, camiler Diyanet'e bağlı ama hemen hemen bütün yerel yönetimler destek olmak zorunda kalıyor. Çünkü merkezi hükümet yetişemiyor. Planlama konusunda merkezi hükümetin müdahaleleri şehirlerde sıklıkla probleme yol açıyor. Bu konunun parti ayırt etmeksizin, tüm vatandaşlarımız ve tüm yerel yöneticilerimiz tarafınca dile getirilmesi lazım” dedi.

Dünyada yönetimlerin daha çok yerelleştiği, yerel yönetimlere daha fazla güç verildiği halde Türkiye’de uzun zamandır bütün yetkiyi merkeze toplayan bir anlayışın hüküm sürdüğüne dikkat çeken Tugay, “Bu yüzden ülkemiz kötüye gidiyor. Bu gerçeği hem halkımız bilmeli hem belediyelerimiz. Hangi partiden olursa olsun böyle bir yanlışı savunamazsınız. Bizler yerel yönetimlere daha fazla olanak tanınmasını istiyoruz. Daha fazla kaynak sağlanırsa, yetki ve olanak verilirse yerel yönetimler çok daha etkin çalışmalar yapacaktır. Bir taraftan bütçe ve kaynak sağlamayıp, diğer taraftan da yetkileri kısıtlamaya çalışmak çok adaletsiz bir durum. Bu ve benzeri konularda; bilinçli hareket etmemiz, konuşmamız, kamuoyunu doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bu açıklamayı üzüntüyle karşıladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu fikre nereden kapıldığını bilmiyorum ancak bu fikri değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Umuyorum değiştirir ama herkes bunun yanlışlığını ifade etsin” şeklinde konuştu.