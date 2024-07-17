IBIA, Türkiye’yi yatak endüstrisinde dünya lideri yapacak

KAYSERİ / EKONOMİ

Yatak yan sanayi sektöründeki öncü firmalar tarafından 2020 yılında kurulan Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Derneği (IBIA), ülkemizde sektörün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınması için önemli çalışmalar yürütüyor. Dünyada 40 milyar dolarlık hacme sahip olan yatak üretim sektörünün önemli tedarikçi firmaları tarafından oluşturulan IBIA, 2021 yılında kurulmasının ardından sektörde önemli bir güç haline geldi. Türkiye’de 3 milyar dolarlık üretim hacmi ve 25 bin kişilik istihdam ile yaklaşık 150 ülkeye hitap eden yatak yan sanayi sektörünü aynı çatı altında buluşturmak hedefiyle Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler önderliğinde, sektörün 22 büyük ve nitelikli üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulan IBIA, kısa sürede hem üye sayısını artırmayı hem de ses getiren organizasyonlara imza atmayı başardı.

Yatak yan sanayi sektörünü dünya çapında tanıtmayı, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırmayı ve sektörel işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan IBIA, Türkiye’yi yatak üretiminde dünya lideri konumuna ulaştırmayı ve sektörün uluslararası en önemli buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor. Dernek bu vizyon doğrultusunda üyelerinin inovasyon ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde büyümelerini destekliyor. Yatak üretimi, yatak yan sanayi, tekstil, makine üretimi, lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 150’den fazla üyeye sahip olan IBIA’nın geniş üye yelpazesi, sektörel işbirliklerini ve inovasyonu teşvik etmekte önemli rol oynuyor. Derneğin üyeleri hem iç pazarda hem de uluslararası arenada önemli işler yaparak sektördeki çeşitliliği ve büyümeyi sağlıyor.

IBIA EXPO uluslararası statü kazandı

Hayata geçirdikleri projeler ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle sektöre yön verdiklerinin altını çizen Osman Güler, derneğin en önemli projelerinden biri olan IBIA EXPO hakkında şunları söyledi: “İlk kez 2022 yılında düzenlediğimiz fuar ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Başarıyla geçirdiğimiz ilk fuarın ardından 2. IBIA EXPO’yu 2023 yılında daha da büyüterek, 20 bin metrekarelik alanda 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirdik ve 100’den fazla ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık.” IBIA EXPO’nun sektördeki firmaların global pazarlarda yer almaları için büyük fırsatlar sunmasının yanında Türkiye’nin bu alandaki liderliğini pekiştirdiğine de işaret eden Osman Güler, “3’üncüsü 2024 yılında BİFAŞ işbirliği ile 25-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarımız, Türkiye Odalar ve Birliği (TOBB) tarafından uluslararası fuar olarak akredite edildi. Bu akreditasyon, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin fuara katılımını artıracak ve sektörümüzü uluslararası arenada daha da güçlendirecektir. Fuarımız ayrıca, Ticaret Bakanlığı himayesinde sektörel alım heyeti programı ile de desteklenecek” dedi.

Hedef 3 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin yatak yan sanayi sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncu olduğunu ve yatak üretiminde Çin’den sonra en çok üretim yapan ülkeler arasında konumlandığını vurgulayan Güler, 2023 yılında küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durgunluğun kendilerini de etkilediğini ifade etti. Güler tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin dünya genelinden daha iyi bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi. Pandemi dönemine göre sektörlerinde yüzde 35 bir gerileme yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Güler, “Düzenlediğimiz fuar ile bu düşüşü daha yumuşak bir geçişle atlatmayı istedik ve bunun da faydalarını gördük. 2024 yılı sonuna kadar ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de yeni ihracat pazarlarına açılmayı, mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmeyi ve Ar-Ge çalışmalarıyla katma değerimizi artırmayı amaçlıyoruz” dedi.