IBIA’da Osman Güler, güven tazeledi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İBİA Başkanı Osman Güler, 2021 yılında 22 üye ile çıktıkları yolda bugün 141 üyeye ulaştıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri çalışmalarla önemli farkındalıklar oluşturdukların söyledi. Yatak yan sanayi olarak 30 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar düzeyindeki üretim kapasitesi ile yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını söyleyen IBIA Başkanı Güler, “Bu veriler sektörümüzün ve hepimizin ülkemiz ekonomisine katkısını göstermektedir. Derneğimizin kuruluşunda sektörümüzün bilinirliği ile üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı, ülkemizde ses getirebilecek, büyük bir uluslararası fuar organizasyonu gerçekleştirmeyi, mesleki birlik, beraberlik ve dayanışmayı öncelikli hedefler olarak belirlemiştik. Genellemek gerekiyorsa bugün itibariyle geriye baktığımda bu hedefler doğrultusunda çok başarılı çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. IBIA çatısı altında başarılara imza attık” şeklinde konuştu. IBIA EXPO Fuarlarının global anlamda yatak üreticilerinin ilgi odağı olduğunu ifade eden Güler, bu dönemde kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yakın işbirlikleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Güler, “Sektörü domine eden ISPA, ABICOL, EBIA, ISPF, Hindistan Yatak Üreticileri Federasyonu gibi uluslararası dernek ve federasyonlarla yakın iş birliklerindeyiz. Tüm uluslararası sektörel fuar organizasyonları ile yakın temasa geçtik ve bu konuda üyelerimize desteklerde bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında canla başla çalışıyoruz. Yüz akımız olan fuarlarımıza katılımcı ve ziyaretçi olarak iştiraki artırmak için Hindistan’dan Almanya’ya, İtalya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yatak üreticilerinin faaliyette bulunduğu, gitmedik ülke bırakmadık. Mesleki komite çalışmalarını da önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Derneğimizde yer alan makina, kumaş, yay, sünger, keçe, tela, elyaf, kimya, aksesuar, kılıf, tekstil ürünleri gibi konularda alt komiteler kurarak bir araya gelme fırsatları yaratarak mesleki problem ve gelişmeleri yüz yüze tartışma fırsatları yaratacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimle Osman Güler başkanlığında kurulan yeni yönetimde; Mustafa Kiper, Engin Kalkan, Hakan Ali Ulvi Tanrıöven, Erhan Karakaşlar, Samet Begendik Mehmet Dökülen, Serkan Feytek, Hamza Aydın, Mehmet Demirok, Şeref Özdemir yer aldı.