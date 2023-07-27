İbrahim Burkay: Deprem bölgesine her türlü desteği vermeyi devam edeceğiz

EKONOMİ/BURSA

BTSO tarafından, 6 Şubat depremi sonrası AFAD koordinasyonunda Hatay’ın Antakya ilçe merkezinde kurulan BTSO Geçici Yaşam Alanı 4 bine yakın afetzedeyi ağırlıyor. Depremden etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tefrişatlı şekilde hazırlanan konteyner evlerden oluşan Geçici Yaşam Alanı; altyapısı, elektrik ve aydınlatma sistemleri, idari ve sosyal alanlarıyla vatandaşlara hizmet veriyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyeleri, Geçici Yaşam Alanı’ndaki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit etmek için bölgeyi ziyaret etti.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve bölgede üretim çarklarının dönmeye devam etmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “BTSO olarak bizler bu büyük acının yaralarını sarma noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hem depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek hem de ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla BTSO Meclisi olarak Geçici Yaşam Alanımızı ziyaret ettik. Burada misafir ettiğimiz ailelerimizle bir araya geldik, çocuklarımıza hediyeler getirdik. Öyle görüyoruz ki buradan asla elimizi çekmememiz lazım. Afetzedelerin tamamı evlerine, iş yerlerine ve okullarına kavuşana kadar Bursa iş dünyası olarak bölgemize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“En temel sorun barınma”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, depremin yol açtığı en temel sorunlardan birinin geçici barınma sorunu olduğunu söyledi. BTSO Meclis Üyesi Tekin Çanga, yaşanan deprem felaketi sonrasında Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bölgeye destek olduğunu belirtti. BTSO Lojistik Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Ersan Keleş, Bursa iş dünyasının tüm paydaşları ile Hatay halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgularken, BTSO Meclis Üyesi Süleyman Mengin ise yardımların doğru yere ulaşmış olmasını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.