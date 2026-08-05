İbrahim Tefenlili: "Hedefimiz Denizli leblebisini dünyaya taşımak"

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DENİZLİ / EKONOMİ

İhracatta katma değerli ürün arayışını sürdüren Denizli, bu kez rotasını coğrafi işaretli leblebiye çevirdi. Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde kamu ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Denizli leblebisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşınması için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli’nin önemli değerlerinden olan leblebinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşınması, üreticilerin ihracat kapasitesinin artırılması ve sektörün gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tefenlili, “Denizli leblebisinin ihracat yolculuğunda tüm paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşıyor. Üreticilere yerinde hizmet sunulması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli Denizli leblebisinin korunarak marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Yeni hedef pazarların oluşturulması amacıyla uluslararası fuarlara katılımın artırılacağını, yabancı alım heyetleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceğini ve özellikle Bulgaristan ile Balkan ülkeleri başta olmak üzere potansiyel pazarlarda iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini dile getiren Tefenlili, “Ayrıca, tüm kurumların ortak bir çalışma masası etrafında koordinasyon içinde hareket ederek üreticilerin ihracata hazırlanması ve Denizli leblebisinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değere ulaşması için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.