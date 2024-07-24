İç turizm durma noktasına geldi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Turizm sektörü zor zamanlardan geçiyor. Sektör temsilcileri yüksek girdi maliyetleri, enflasyon ve kurun baskılanıyor olması sebebiyle yurt dışından gelen turist sayısı azalırken, iç pazarın da durma noktasına geldiğini belirttiler.

Dış pazardan gelen rezervasyonlarda düşüş yaşandığını söyleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Otellerin doluluklarında büyük boşluklar oluştu. Dış pazardan bir miktar rezervasyon akışı var. Ancak tepe sezon dediğimiz bu dönemin ortalamalarının altında seyrediyor. Ümidimiz bu günlerde rezervasyonların açılması ve hız kazanması yönünde. Dış pazardan ümitliyiz. Ancak iç piyasada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle beyaz yakalılar, enflasyonist ortamda alım güçleri çok düştüğü için ya tatillerini daha önceki yıllara göre kısa tutuyorlar ya da tatile çıkmamayı tercih ediyorlar. Bu bizim için büyük bir dezavantaj” ifadelerini kullandı.

“Dövizin baskılanması turizmciye olumsuz yansıyor”

Turizmi olumsuz etkileyen en önemli konuların başında dövizin baskılanmasının geldiği görüşünü savunan İşler, “Döviz şu anda gerçek yerinde değil. Enflasyon oranları ile dövizin artışı arasında ciddi bir makas var. Bu makas turizmciye olumsuz yansıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bile, dövizin dengeli yükselmemesini ‘Türkiye’de bozduracağım dövizle Yunanistan’a, Hırvatistan’a ya da İspanya’ya giderim. Benim için daha karlı olur. Paramın karşılığını daha iyi alırım. Her sene Türkiye’ye geliyoruz. Bu kez de başka bir ülkeye gidelim’ diyerek aleyhimize değerlendiriyor” dedi.

“Turizm sektörü çok hassas bir terazi”

Turizm sektörünün şu an için çok iyi seyretmediğini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, iç pazardaki kaybı dış pazarlarla da kapatamadıklarını dile getirdi. Girgin, “İç pazardaki bu durgunluğun temel sebepleri belli, yüksek girdi maliyetleri, kurun baskılanıyor olması, yüksek enflasyon. Bu da rakip destinasyonların önünü daha da açıyor. Farklı pazarlama çalışmaları yapmaları, fiyatlarla önümüze geçmeleri tüketiciyi oraya itiyor” diye konuştu.

Turizm sektörünün yaklaşık 70 yan sektöre hizmet verdiğini vurgulayan Girgin, aynı zamanda sektörün çok hassas bir terazide olduğunu da hatırlattı. “Bodrum özelinde konuşmak gerekirse 15 Temmuz’dan sonra rezervasyon oranlarında bir artış gördük. Geç de olsa ilerleme kaydetmeye başladık. Bu sene hedeflediğimiz 60 milyon turist 60 milyar dolar gelirini tutturmak için elimizden geleni yapıyoruz ama şu an için iç pazardaki kaybı dış pazarla kapatabildiğimizi söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

“İç pazarın kötü olmasının sebebi Yunan Adaları değil”

İç pazar ağırlıklı bütün turizm bölgelerinde gözle görülür bir daralma olduğunu dillendiren Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli, “Bunun sebebi kesinlikle Yunan Adaları değil. Bugün kapıda vize uygulaması kalksa hiçbir değişiklik olmaz. Bunun temel sebebi bizim sürekli bahsettiğimiz ana bileşenlerimizdeki yüksek maliyet artışı. Maalesef ki bu sebepler yüzünden Türkiye’de tatil yapmak Türk insanı için pahalı bir hal almış durumda ama bunun sebebi biz otelciler değiliz” diye konuştu.