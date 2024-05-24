İcat Atölyesi, Sakarya Teknokent’te açıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Açılış töreninde konuşan Sakarya Teknokent Genel Müdürü Dr. Yakup Köseoğlu, faaliyete geçen atölyenin önemine dikkat çekerek icat atölyesinin gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve hayal güçlerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için büyük bir fırsat sunacağını ve burada edinecekleri deneyimlerin onların kariyerlerinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Köseoğlu, bu proje ile Ar-Ge ve inovasyon kültürünün küçük yaşlarda oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Gençlerin bu alanda eğitim almaları, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek adına büyük bir adım. Bu sayede öğrenciler, kendi projelerini geliştirme fırsatı bulacak ve inovasyon süreçlerini yakından tanıyacaklar.” şeklinde konuştu.

İcat Atölyesi ile Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencileri haftada bir gün derslerini Sakarya Teknokent’te yapacak. Bu sayede öğrenciler, sadece teorik bilgilerini pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda pratik uygulamalarla Ar-Ge kültürünü de öğrenecek. SAÜ Vakıflı öğrenciler, İcat Atölyesi’nde çeşitli teknolojik ekipmanlarla tanışma ve kullanma imkânı bulacak. 3D yazıcılar, robotik kitler, elektronik devreler ile yazılım geliştirme ve kodlama araçları gibi modern teknolojilerle donatılan atölyede, öğrenciler kendi projelerini gerçekleştirebilecek.

Atölyede yapılacak dersler, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlayacak şekilde planlandı. Öğretmenlerin yanı sıra Sakarya Üniversitesi akademisyenleri de SAÜ Vakıf Okullarının öğrencilerine proje yönetimi, yenilikçi düşünme teknikleri, girişimcilik ve güncel teknolojiler gibi konularda eğitimler verecek. Bunun yanı sıra, Sakarya Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yapılarak öğrencilerin gerçek dünyadaki problemlere çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlandı. Bu sayede geleceğin girişimcileri, kendi projelerini sunma ve geri bildirim alma fırsatı bulacak.