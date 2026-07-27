İDA Akademi/ Şengel "Deneyim ile gençliği aynı platformda buluşturuyoruz"

Temel Akbaş/Eskişehir

İş dünyasında dijital dönüşüm, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve değişen rekabet koşulları, işletmelerin yalnızca teknik bilgiye değil; liderlik, stratejik bakış açısı, yaratıcılık ve disiplinler arası çalışma kültürüne de ihtiyaç duymasına neden oluyor. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren İDA Akademi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini akademik bilgi ile saha deneyimini bir araya getiren bütüncül bir yaklaşımla sunuyor.

Konuya ilişkin Eskişehir Bölge temsilcisi Ali Baş’a değerlendirmelerde bulunan İDA Akademi Kurucusu Prof. Dr. Salim Şengel, İDA Akademi'nin yalnızca eğitim veren bir kuruluş olmadığını, kurumların gelişim süreçlerine eşlik eden stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandığını söyledi.

Şengel, "Kırk yılı aşkın iş yaşamım boyunca akademik dünyada ve profesyonel iş hayatında çok değerli insanlarla çalışma fırsatı buldum. Bu süreçte gördüm ki yılların bilgi ve deneyimini taşıyan birçok uzman, aktif çalışma hayatından ayrıldıktan sonra bu birikimini aktarabileceği uygun platformlar bulamıyor. Biz de bu değerli deneyimi genç kuşakların enerjisi ve yenilikçi bakış açısıyla buluşturacak bir yapı oluşturmak amacıyla İDA Akademi'yi hayata geçirdik." dedi.

Eğitimi dönüşümün stratejik aracı olarak görüyor

İDA Akademi'de eğitim anlayışının klasik bilgi aktarımının ötesine geçtiğini belirten Şengel, programların işletmelerin gerçek ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ifade etti.

Liderlik, değişim yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, satış, pazarlama, dış ticaret, sürdürülebilirlik ve kurumsal gelişim başta olmak üzere birçok alanda kurumlara özel eğitim ve danışmanlık çözümleri sunduklarını aktaran Şengel, her programın sektör dinamikleri ve kurumun stratejik hedefleri dikkate alınarak hazırlandığını vurguladı.

"Biz İDA Akademi'yi bir eğitim şirketi kurmak amacıyla değil, öğrenmenin ve gelişimin kurumların en önemli rekabet avantajı haline geldiğine olan inancımızla kurduk. Amacımız daha fazla eğitim vermek değil; daha güçlü kurumların, daha yetkin liderlerin ve daha yüksek katma değer üreten organizasyonların oluşmasına katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Yaratıcılığı ekonomik değerin parçası olarak değerlendiriyor

Geleceğin ekonomisinin yalnızca üretim ve mühendislikten ibaret olmadığını dile getiren Şengel, tasarım, estetik ve yaratıcılığın da işletmeler için stratejik önem taşıdığını söyledi.

İDA Akademi'nin eğitim ve danışmanlık yaklaşımında tasarım odaklı düşünme, inovasyon, görsel iletişim, nöroestetik, yaratıcı problem çözme ve disiplinler arası çalışma kültürüne özel önem verdiklerini belirten Şengel, bu yaklaşımın şirketlerin değişime daha hızlı uyum sağlamasına katkı sunduğunu anlattı.

Bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor

Öncelikli çalışma alanlarının Eskişehir olduğunu ifade eden Şengel, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar başta olmak üzere bölgedeki işletmelere de yönetim, yatırım, finans, vergi, insan kaynakları, sanat ve tasarım danışmanlığı ile kurumsal eğitim hizmetleri sunduklarını kaydetti.

Şengel, "Bilginin paylaşıldıkça değer kazandığına, deneyimin aktarıldıkça geleceği şekillendirdiğine inanıyoruz. Akademik bilgi ile sektör deneyimini aynı platformda buluşturarak işletmelerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi, gelişim alanlarını desteklemeyi ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İDA Akademi olarak bölgesel kalkınmayı destekleyecek güçlü bir bilgi ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.