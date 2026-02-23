IDEF 2027’nin organizasyonu yeniden KFA Fuarcılık’ta

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek fuara ilişkin iş birliği protokolü, BTSO’nun Bursa Business School yerleşkesinde imzalandı. Protokole TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ile BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay imza attı. TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF’in yalnızca Türkiye’nin değil, küresel savunma sanayii açısından da en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, fuarın devlet temsilcileri, askeri heyetler, savunma sanayii firmaları ve karar alıcıları bir araya getiren güçlü bir platform niteliği taşıdığını söyledi. Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Topçu, IDEF’in bu gelişimin uluslararası vitrinini oluşturduğunu vurguladı. 2027 organizasyonunun savunma sanayii ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını ifade eden Topçu, fuarın yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracağını ve teknoloji odaklı büyüme stratejisini destekleyeceğini dile getirdi. IDEF’in iki yılda bir düzenlendiğini hatırlatan Topçu, organizasyon takviminin SAHA EXPO ile dönüşümlü olarak planlandığını kaydetti.

“KFA Fuarcılık başarı çıtasını yükseltiyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise IDEF’in Türkiye’nin savunma sanayiindeki mühendislik gücünü ve yüksek teknoloji üretim kapasitesini dünyaya gösteren stratejik bir vitrin olduğunu söyledi. Savunma sanayiinin küresel ölçekte en kritik sektörlerden biri olduğuna işaret eden Burkay, Türkiye’nin bu alanda son yıllarda önemli bir konuma yükseldiğini belirtti. KFA Fuarcılık’ın uluslararası organizasyon kabiliyetini her geçen yıl geliştirdiğini ifade eden Burkay, yüksek güvenlik ve koordinasyon gerektiren IDEF gibi bir organizasyonu üstlenmenin şirketin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Burkay, IDEF 2027’nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.