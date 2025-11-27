İDO, 2025’te Ege adalarında 220 bin yolcu ve yüzde 20 pazar payına ulaştı

EKONOMİ / İZMİR

İkinci yılında Yunan Adaları’nda yüzde 20 pazar payına ulaşan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), artan talep ve yeni hat planlarıyla 2026 sezonu için şimdiden çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon 6 deniz otobüsü ile 5 rotada 220 bin yolcu taşıyan İDO, yeni sezonda sürpriz hatlar, erken rezervasyon fırsatları ve genişleyen hizmet ağıyla Ege’nin en hızlı büyüyen oyuncusu olmayı sürdürüyor.

Ege Bölgesi’nde Yunan Adaları’na deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla 2024 sezonunda uluslararası hatlara geri dönen İDO, ikinci sezonunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, 6 ay boyunca 6 deniz otobüsü ve 5 farklı rota kullanarak toplam 220 bin yolcu taşıyarak Ege adalarında yüzde 20 pazar payına ulaştı. Bu performans, pazara geçtiğimiz yıl giriş yapılmasına rağmen kaydedilen dikkate değer bir büyüme olarak öne çıktı. En çok tercih edilen hatlar, Samos ve Leros oldu. Sezon boyunca Ege adaları hatlarında taşınan yolcu sayıları şu şekilde gerçekleşti; Kuşadası – Samos 60 bin yolcu, Seferihisar -Samos 65 bin yolcu, Bodrum Turgutreis - Leros 40 bin yolcu, Fethiye - Rodos 20 bin yolcu, Dikili – Midilli 30 bin yolcu, Ayvalık – Midilli hatlarında 5 bin yolcuya ulaştı.

Murat Orhan: “Hedef, pazarın tamamı”

Sezon sonuçlarını değerlendiren İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Yalnızca ikinci yılda ulaştığımız 220 bin yolcu, İDO’ nun Ege adaları ulaşımında çok kısa sürede güçlü bir marka haline geldiğini gösteriyor. Pazardaki birçok hatta henüz seferimiz olmamasına rağmen, sadece 6 deniz otobüsüyle bu rakamlara ulaşmış olmamız bizim için önemli bir başarı göstergesi” dedi.

2026 için gelen talepler doğrultusunda yeni hatların devreye alınması için çalışmaların başladığını belirten Orhan, “2026’ya yönelik sürpriz hatlar ve yeni uygulamalar için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Ayrıca 2026 sezonu için bilet satışlarımızı aralık ayında açacağız. Hizmet kapsamımızı da genişleterek; esnek bilet uygulaması, erken rezervasyon avantajları, özel kampanyalar, bilet iptal sigortası, e-sim gibi tatilcinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ek ürünler, bölgesel acenteler ve tur operatörleri ile geliştirdiğimiz paket tatil seçenekleriyle yolcularımıza çok daha geniş bir hizmet ağı sunmaya devam edeceğiz. Birçok tur operatörü ve yeni iş ortaklarımız ile birlikte kolay ve hızlı erişilebilirliği artırarak Ege Adaları’na yolculuğu her zamankinden daha pratik hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

2026 sezonu daha da güçlü başlıyor

İDO, yeni sezonda hem mevcut rotalarda kapasite artırmayı hem de talep gören bölgelerde yeni seferler planlamayı hedefliyor. Şirket, Ege Bölgesi’nde turizmi destekleyen hızlı ulaşım seçenekleriyle özel sektör ve yerel turizm paydaşlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdürecek.