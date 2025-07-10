İDO, Ege’deki yeni hatlarıyla 300 binin üzerinde yolcu hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçtiğimiz yıl Ege Adaları’na başlattığı seferlerle Samos ve Leros Adaları’na yolcu taşımaya başlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu yıl hizmet ağını genişleterek İzmir Dikili-Midilli Adası, Fethiye-Rodos Adası ve Mersin Taşucu-Kuzey Kıbrıs Girne seferlerini başlattı. İDO Genel Müdürü Murat Orhan, hedeflerinin yalnızca yolcu taşımakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda her iki yaka arasında kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl başlatılan tatil ve kültür turizmi odaklı seferlerin büyük ilgi gördüğünü, gelen talepler doğrultusunda yeni hatlar ve düzenlemeler yapıldığını dile getiren Orhan, “2024’te Marmara Bölgesi’nde 30 milyonun üzerinde yolcu, 12 milyonun üzerinde araç taşıdık. Ege Adaları’nda ise yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 155 bin yolcuya hizmet verdik. Bu yıl, Ege Adaları’ndaki yeni hatlarla 300 binin üzerinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bu seferler için 7 adet deniz otobüsü tahsis ettik. Tüm deniz otobüslerinin yurtdışı seferlere hazırlıkları, eksiksiz şekilde tamamlandı” diye konuştu.

“Her türlü emniyet önlemleri alındı”

Tüm denetimlerin belli aralıklarla yapıldığı deniz otobüslerinde gereken her türlü emniyet önlemlerinin alındığını belirten Orhan, deniz otobüslerinin yalnızca konforlu değil aynı zamanda emniyetli bir seyahat deneyimi sunduğunun altını çizdi. Bir seferde 450 yolcu kapasitesine sahip olan deniz otobüsleri ile hizmet verdiklerini aktaran Orhan, müşteri memnuniyetini öncelikli hedefleri olarak tanımladı.

“Çevreye duyarlı faaliyetleri hayata geçireceğiz”

İDO’nun yatırımlar, sosyal sorumluluk, kültür-sanat ve spor alanlarında birçok yeniliğe imza attığını söyleyen Orhan, “Sosyal sorumluluktan çevreye yönelik politikalara, görme engelli bireyler için sağlanan hizmetlerden büyük yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ilerliyoruz. 15 milyon dolarlık yatırım yaparak filomuza 4 yeni arabalı vapur ekledik. 0 kilometre araç taşımacılığı ile lojistik hizmeti sunuyoruz. Yeşil iskele projeleriyle çevreye duyarlı faaliyetleri hayata geçireceğiz. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik Bir Kapakla İz Bırak Projesi kapsamında Ekvator Enerji ve TOFD ortaklığında omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalye temin edeceğiz. Dost canlısı hayvanlar için uygulamaya aldığımız İDOSTUM projesi ile de sokaktaki dostlarımız aç, susuz ve korunaksız kalmayacak” açıklamalarında bulundu.

Perasma İstanbul’un Leros’ta düzenlediği uluslararası ölçekli sergiye deniz ulaşımı sponsoru ve resmi destekçi olarak katkı sunduklarını dile getiren Orhan, “Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, iki kıyı arasında dostluk bağlarını güçlendiren anlamlı bir adım. Dünya çapında sanatçıların barış, dostluk ve karşılıklı saygı değerleri etrafında birleştiği bu yaratıcı iş birliği, sanatın sadece estetik bir ifade değil, aynı zamanda toplumsal bağlar kuran, kültürleri yakınlaştıran ve ortak bir gelecek inşa eden güçlü bir araç olduğunu vurguluyor. Yalnızca denizler arasında değil, aynı zamanda gönüller, kültürler ve fikirler arasında bağlar kurmayı amaçlayan her türlü girişimi destekleme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.