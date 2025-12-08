Mersinli çiftçiler isyan etti: İflasın eşiğine geldik

Bölgeye destek için gelen Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, yaşanan tabloyu “Çiftçi bitme noktasında” sözleriyle özetledi.

Mersin'de üretim yapan çiftçiler, artan maliyetler ve girdi temininde yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle son dönemde bölge üretiminin olumsuz yönde etkilediğini belirtti. geldi. Son zamanlarda meydana gelen sıkıntılardan dolayı çiftçilerin iflas noktasına geldiğini vurgulayan Musa Yılmaz, parti ayrımı yapmadan bütün siyasilerden destek istediklerini ve biran önce bu çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Ürünler Tarlada Kalıyor, Çözüm İçin Adım Atılmalı”

Başta biber olmak üzere domates, patlıcan, salatalık ve marul gibi pek çok ürünün tarlada kaldığını belirten Yılmaz, çözüm için aylardır proje sunduklarını vurgulayarak, “Tarım ve ticaret bakanlıkları artık çiftçinin sesini duymalı. Gerekirse komisyon kurulsun, sorunlar yerinde tespit edilip hızla çözülsün” dedi. Parti ayrımı yapılmadan tüm milletvekillerinin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Kent ekonomisini ayakta tutan çiftçi çöküyor. Kooperatif marketler amacına uygun çalışmıyor, maliyetler artıyor ama ürün fiyatları yerinde sayıyor” ifadelerini kullandı.

“Seradaki Zarar Görülmedi”

Kazanlı Cumhuriyet Mahalle Muhtarı ve üretici Gökhan Büber ise geçen yıl yaşanan afet sonrası verilen desteklerin adaletsiz olduğunu söyledi. Örtü altındaki üreticilerin büyük zarar gördüğünü ancak destek alamadığını belirten Büber, “Tohum, fide, gübre, ilaç ve işçilik yüzde 40’a yakın zamlandı ama biber geçen yıldan bile ucuz. Geçen yıl 40 TL olan biber bugün 20 TL. Çiftçi bırakın para kazanmayı borcunu bile ödeyemiyor. Yetiştirdiğimiz ürünlere Pazar bulunması gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu” şeklinde konuştu.

“Çiftçinin Yemek Parası Yok”

Bölgedeki esnaflardan Ali Emektaş da çiftçilerin yaşadığı ekonomik çöküşün boyutunu anlatarak, “Çiftçilerin yarısından alacağım var ama isteyemiyorum. Çünkü adamların yemek yiyecek parası yok. Çocuğunun servis ücreti için benden 170 lira isteyen çiftçi oldu. Bu hale gelinir mi?” dedi.