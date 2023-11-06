'İhracat bizim için milli bir mesele'

SANİYE BULDUK / KONYA

Damla Grup bünyesinde, hizmet veren Anka Promosyon geniş ürün yelpazesini sergilediği showroomda müşterilerini ağırlayacağını açıkladı.

Defter&Ajanda grubunda üretici olduklarını belirten firma sahibi Yasin Emre Yıldırım "Şirket hediyeliklerinin, marka değeri ve pazarlama iletişimi açısından önemi bilinen bir gerçek. Biz de, 40 yıla varan deneyimimiz ve markaya değer katmayı önceleyen yaklaşımımızla bu alanda şirketlerin, markaların ve kurumların yanında olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Otuzdan fazla ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Yasin Emre Yıldırım "Damla Grup olarak, ihracata büyük önem veriyoruz, ihracatı bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bir işe başlarken, “en az %50 ihracat yapabilir miyiz?” sorusunu kendimize soruyoruz. Bunu grup markalarımızda DİVAL’de ve DOST MASKE’de başardık, diğer markalarımız için de bu çabaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı