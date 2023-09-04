'İhracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz'

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ihracatımız 21 milyar 619 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 1.6 arttı. Bu ihracat rakamının ağustos ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz ve ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden sadece Almanya ile yüzde 7.2 artış olduğunu, ABD ile yüzde 8.2, Irak ile yüzde 13.2, İngiltere ile yüzde 2.8, İtalya ile yüzde 1.7’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

Ağustos ayında ithalatın 30 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3’lük geriledi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 19.9’luk artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 15.6 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 44.1 oranında artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, rekabetçi kurun önemini ifade ederek, ihracatı desteklemesinin yanında, ithalatın azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını sözlerine ekledi.

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 9.09 artarak yıllık yüzde 58.94’e, ÜFE ise aylık yüzde 5.89 artarak yıllık yüzde 49.41’e yükseldi. Döviz kurlarındaki artışın enflasyona etkilerinin devam ettiğini görüyoruz. TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubu yüzde 16.51 ile ulaştırma oldu. ÜFE’de ise en yüksek aylık artış yüzde 14.27 ile enerji kaleminde oldu” dedi.