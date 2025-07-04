İhracat şampiyonları arasında 157 Egeli yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 ihracatçı listesinde Egeli ihracatçılar 157 firmayla yerini aldı. Ege Bölgesi, geçen yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Marmara Bölgesi’nden sonra en çok firmayla İhracatın Şampiyonlar Ligi’nde temsil edildi. Türkiye genelinde ihracatçıların kümelenmesi 27 sektörün 8 tanesinin ihracat şampiyonları Ege Bölgesi’ndeki firmalardan oluşurken, ihracat şampiyonlarının 5 tanesi Ege İhracatçı Birlikleri üyesi oldu.

İzmir, 89 firmayla TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde, İstanbul’u takibini sürdürürken, Manisa’dan 24, Denizli’den 20, Aydın’dan 9, Balıkesir’den 6, Kütahya’dan 4, Muğla’dan 3 ve Uşak’tan 2 firma ihracat şampiyonları arasına girdi.

İzmir’in ihracat şampiyonu Pergamon Status Dış Ticaret

İzmir’den en çok ihracat yapan firma 521 milyon 969 bin dolarla Pergamon Status Dış Ticaret olurken, ikinci firma adının açıklanmasını istemedi. Üçüncü sıranın sahibiyse 370,8 milyon dolarlık döviz getirisiyle ARKAS Konteyner Taşımacılık A.Ş. oldu. İzmirli ihracatçı firmalardan JTI Tütün Ürünleri Sanayi Türkiye genelinde 93. Sırada yer alırken, tütün sektöründe Türkiye ihracat şampiyonu oldu. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Türkiye ihracat şampiyonluğunu Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi Ve Ticaret kazanırken, TİM ilk 1000 Listesinde 232. sıraya adını yazdırdı. Yaş meyve sebze sektöründe 2017 yılından bu yana Türkiye birincisi olan İzmir merkezli Uçak Kardeşler Gıda Sanayi Ve Ticaret 2024 yılında da şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

Ekoten Tekstil 424 sıra, Sunel Ticaret Türk 347 basamak yükseldi

TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde; Egeli ihracat şampiyonları arasında en hızlı yükselişi 424 basamaklık sıçramayla 977. Sıradan 553. Basamağa çıkan Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret gerçekleştirdi. Sunel Ticaret Türk ise 347 sıra yükselerek 896’dan 549’a ilerledi. Manisa’nın ihracatında Vestel Ticaret uzun yıllardır olduğu gibi, 2024 yılında da 2 milyar 204 milyon dolarlık döviz getirisiyle ihracat şampiyonu oldu. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. ve Tic. Manisa’dan en çok ihracat yapan ikinci firma olarak öne çıkarken, Manisa’da zirvenin üçüncü basamağına MAXİON İnci Jant Sanayi adını yazdırdı. Kuru meyve sektöründe Türkiye ihracat şampiyonu Manisa merkezli Özgür Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret oldu. Firma, 2024 yılında ihracatını yüzde 37’lik artışla 94,5 milyon dolardan 130 milyon dolara taşıdı ve ilk 1000 ihracatçı listesinde 82 sıra yükselerek 217. sıraya yerleşti.

Denizli’nin ihracat şampiyonu Başak Metal sektöründe Türkiye ikincisi oldu

Denizli’nin ihracat şampiyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da 586 milyon dolarlık ihracatla Başak Metal Tic. ve San. oldu. Başak Metal San ve Tic. demir ve demirdışı metaller sektöründe de Türkiye ikincisi olmayı başardı. Denizli’nin ihracat şampiyonlarında Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret ikinci basamağa adını yazdırırken, Kardemir Dış Ticaret üçüncü sıraya yerleşti.

Balıkesir Elektro Mekanik San. 62 basamak ilerledi

Balıkesir’in ihracat şampiyonu Balıkesir Elektro Mekanik San. olurken, firma 2023 yılında 206 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılında ihracatını yüzde 63’lük artışla 336 milyon dolara taşımayı başardı. Balıkesir Elektro Mekanik San. bu performansıyla TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 62 basamak birden yükselerek 130. sıradan 68. sıraya çıktı. Balıkesir’den en çok ihracat yapan ikinci firma Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. üçüncü firma Yarış Kabin Sanayi ve Ticaret oldu. Aydın’ın ihracat şampiyonu bu yıl ilk 1000 ihracatçı listesine 134. Sıradan giriş yapan Peninsula Tours Turizm Seyahat oldu. Aydın’ın ihracat şampiyonları listesindeki ikinci ve üçüncü firma isimlerinin açıklanmasını istemeyen firmalardan oluştu.

Su ürünleri sektöründe ilk üç Muğla’dan

TİM ilk 1000 listesine 3 firmayla giren Muğla’nın 3 firması da su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen oldu. Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Ve Ticaret Muğla’nın ihracat şampiyonu olurken, Su ürünleri sektöründe de Türkiye birincisi oldu. Kılıç Deniz, 2023 yılında 255,7 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılında yüzde 34’lük artışla 342,7 milyon dolara taşıdı ve TİM ilk 1000 listesinde 99. Sıradan 33 sıra ilerleyerek 66. Sıraya yükseldi. Muğla merkezli Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat 2024 yılında Muğla’nın en çok ihracat yapan ikinci firması olurken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe de Türkiye ikinciliği mutluluğu yaşadı. Muğla Merkezli Noordzee Su Ürünleri İhracatı Sanayi Ve Ticaret hem Muğla’dan en çok ihracat yapan, hem de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe en çok ihracat yapan üçüncü firma olarak listede yer aldı.

Uşak, TİM ilk 1000 İhracatçı Listesinde Balta Orıent Tekstil San. Ve Tic. ve Gedik Tavukçuluk Ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi firmalarıyla temsil edildi.

Eskinazi; “Egeli ihracat şampiyonları 26,2 milyar dolar ihracata imza attı”

İzmir’in Türkiye’nin ihracatçı kimliğinin oluşmasına büyük katkıları olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 157 firmayla ikinci büyük grup olarak yerlerini korumaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Listeye giren Egeli ihracat şampiyonlarının 2024 yılında 26,2 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını vurgulayan Eskinazi, “Dünya pazarlarında talebin nazlı olduğu, döviz kurlarındaki artışın Türkiye’de enflasyon artışının çok gerisinde kaldığı süreçte ihracatçılarımız büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıya imza atarken sermayeleri eridi. Türk ihracatçılarının varlığını sürdürebilmesi rekabetçiliklerini koruyacakları bir ekosistemle mümkün. Türkiye bu ekosistemden hızla uzaklaşıyor. 2025 yılı sonu için 280 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. İhracatı destekler adımlar atılmadığı takdirde 270 milyar doları yakalamakta bile zorlanabiliriz” diye uyarıda bulundu.