İhracat şampiyonları onore edildi... AHBİB, Türkiye ihracatından aldığı payı artıracak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



AHBİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, kent merkezindeki bir otelde gerçekleşti. Birliğin çalışma, proje ve hedeflerinden söz eden AHBİB Başkanı Veysel Memiş; Mersin’in güçlü altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi ve ihracat tecrübesiyle sektörün kalbi olmaya devam ettiğini vurguladı. Birlik üyelerinin küresel rekabette yaşanan tüm zorluklara rağmen, üretimden pazara uzanan süreçte Türkiye’nin dış ticaretine değer kattığını dile getiren Memiş, “2024 yılında 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 17’sini kapsamaktadır. Hedefimiz bu oranı yüzde 20’nin üzerine çıkarmaktır. Üyelerimizin ve sektörün tanıtımını sağlamak, yeni pazarlara açılmaya katkı sağlamak amacıyla her yıl dünyanın farklı noktalarındaki prestijli fuarlarda yer alıyoruz. 24-29 Kasım’da Tokyo’ya düzenlenecek sektörel ticaret heyeti hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugün itibariyle 30 firmanın başvurduğu program, sektörün Japonya pazarında güçlenmesi için önemli bir fırsat oluşturacak” dedi.



Türkiye'nin 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini dile getiren Mersin Valisi Atilla Toros ise elde edilen başarının ortak bir inancın eseri olduğunu ifade ederek hem üreticinin hem de ihracatçının destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.



Duayen isimler unutulmadı

Gecenin sonunda en fazla ihracata imza atan 27 AHBİB üyesi şirketin yöneticilerine ödülleri verildi. 2024 Yılı İhracatın Yıldızları listesinin ilk 10 sırasında Arbel Bakliyat, Aves Enerji Yağ, ADM Besin, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Dicle Gıda, Armada Gıda, Durum Gıda, Başhan Agro Gıda, Omnia Nişasta ve Pioneer Tohumculuk yer aldı. Törende, bu yıl ilki verilen ve geleneksel hale getirileceği belirtilen ‘duayen ihracatçı ödülleri’ de sahiplerini buldu. Duayen isimler Abdullah Özdemir, Hüsamettin Memiş, Hüseyin Nuri Çomu, İhsan Duru, Mahmut Arslan, Mehmet Narin, Mehmet Raci Bayam, Mehmet Serttaş, Ömer Nazım Boynukalın, Selami Dervişoğlu ve Yılmaz Büyüknalbant, ödüllerini Vali Toros’un elinden aldı. Vefat eden Bayram Fettahoğlu, Eşref Tekin, Mehmet Sönmez ve Şerafettin Memiş’in ödülleri yakınlarına teslim edildi.