İhracat şampiyonlarının 11’i Egeli

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin 2025 yılında ulaştığı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatında Ege Bölgesi'nin imzası güçlü şekilde hissedildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde Ege Bölgesi'nden 11 firma toplam 12 ödüle layık görülürken, farklı sektörlerde ihracat şampiyonluğu elde eden Egeli şirketler Türkiye ihracatındaki ağırlıklarını bir kez daha ortaya koydu.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Ege Bölgesi’nden 11 firma 12 ödül alma mutluluğu yaşadı. Çelik, Elektrik-Elektronik, Hazır Giyim, Kimya, Kuru Meyve, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinin ihracat şampiyonları Egeli ihracatçılar olurken, en çok ihracat yapan 10 firma arasına iki Egeli ihracatçı firma girdi. E-ihracat kategorisinde de ödüllerin birisi İzmir’e geldi.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü’nde 2024 yılında Türkiye ikinciliğine yükselen Üniteks Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2025 yılında Türkiye ihracat şampiyonu oldu ve hazır giyim sektöründe ihracat şampiyonluğu ödülünü İzmir’e getirdi.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Kılıç Deniz Ürünleri İhracat ve İthalat Ticaret A.Ş. firması uzandı. Ege Bölgesi’nde ihracat şampiyonluğu gururu yaşayan bir diğer firma tütün sektöründe JTİ Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. oldu. Yaş meyve sebze sektöründe Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. şampiyonluklarına yeni bir halka ekledi. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Verde Yağ Besin Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. zirvedeki yerini korudu ve 2025 yılında da ihracat şampiyonluğu ödülünü İzmir’e getirdi. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisinde Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üç firma ödüllendirildi. E-ihracat kategorisinde üçüncülük ödülünü İzmir merkezli K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. kazandı.

Kanuni merkezleri farklı illerde olan üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde bulunan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. Çelik sektöründe, VESTEL Ticaret A.Ş. Elektrik ve Elektronik Sektöründe, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. kimya sektöründe ihracat mutluluğu yaşadı. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı firması olarak ikinci ödülünü kazandı. Üretim tesisleri İzmir’de bulunan Star Rafineri A.Ş. Türkiye’de en çok ihracat yapan firmalar listesinde adını yedinci sıraya yazdırdı.

Öztürk: “İhracat şampiyonlarımızla gurur duyduk”

“Türkiye İhracatçılar Meclisi “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Ege Bölgesi’nden 11 firmanın yer almasından gurur duyduk” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 2025 yılında Ege Bölgesi’nin 42,8 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını dile getirdi.

Küresel rekabetin zorlaştığı bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Öztürk, “İhracat hedeflerimize ulaşmamız için rekabetçi olabileceğimiz bir ekonomik yapı gerekiyor. Üretim ve ihracatımızın devam edebileceği bir ekonomik ortamın uzağında kaldık. Rekabetçiliğimiz zayıfladı. Üretim maliyetlerimiz rakiplerimize göre daha fazla arttı. Rekabetçiliğimizi kazandığımızı takdirde her yıl iki haneli ihracat artışlarına imza atarak kısa sürede 500 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabiliriz” şeklinde konuştu