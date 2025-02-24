İhracat sıralamasında Ege’nin 4’üncü büyüğü Ege Serbest Bölgesi

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yılın verilerine göre Ege’de İzmir, Manisa ve Denizli’den sonra en çok ihracat Ege Serbest Bölgesi’nden gerçekleşti. Küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle ihracatçı ve sanayiciler açısından zor bil yıl olmasına rağmen 2024 yılında Ege Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi yüzde 2’den fazla artarak yaklaşık 6 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 3 artışla yaklaşık 3 milyar dolara çıktı.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, geçtiğimiz yıl İzmir’in ihracatının yüzde 2 düştüğünü hatırlatarak, bölgedeki firmaların İzmir’in toplam ihracatından çok daha iyi performans göstererek, kentin ekonomik gelişmesini desteklediğini vurguladı.

Ege Serbest Bölgesi’nin ihracatının, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında da 3.04 milyar dolarla 13’üncü olan Adana’nın ve Anadolu kaplanlarından biri olan 2.9 milyar dolarla Kayseri’nin ihracatına eş değerde gerçekleştiğini söyleyen Güler, 2024 yılında 13.6 milyar dolar olan İzmir’in ihracatının yüzde 22’si kadarı Ege Serbest Bölgesi’nden gerçekleştirildi. İzmir hariç, Ege Bölgesi’ndeki 8 ilin toplam 14 milyar dolarlık ihracatının ise yüzde 21’ine eşdeğerde ihracat gerçekleştiren Ege Serbest Bölgesi, İzmir, 5.3 milyar dolar ihracat yapan Manisa ve 4.3 milyar dolar ihracat yapan Denizli’den sonra Ege Bölgesi’ndeki en yüksek tutardaki ihracatı gerçekleştirdi” diye konuştu.

Türkiye genelinde en az ihracat gerçekleştiren 38 ilin 2.9 milyar dolar olan toplam ihracatının Ege Serbest Bölgesi’nin ihracatına ancak denk geldiğini söyleyen Güler, “Ülkemizde toplam sayıları 19’u bulan serbest bölgelerin ihracatının yüzde 24.27’si bölgemizden gerçekleşti. Tüm serbest bölgeler 2024 yılında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.