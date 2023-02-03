İhracat yıla hızlı başladı

EKONOMİ

BURSA-UİB’in 2023 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 2,8 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 32,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdi. Bu memnuniyet vericidir. Dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu, küresel çapta resesyonun konuşulduğu bir ortamda dış ticaret beklentilerinin düştüğü de göz önünde bulundurulursa, ulaşılan ihracat tutarları başarının göstergesidir. Biz ihracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazarlarda ürünlerimizin satışına devam edeceğiz” dedi.

OİB'in ihracatı Ocak ayında 2,35 milyar dolar

Ocak ayında ihracatının önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 23 artırarak 2 milyar 349 milyon 492 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı 26 milyar 817 milyon 221 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı Ocak’ta 109 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 109 milyon 408 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 344 milyon 307 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Ocak’ta 83 milyon dolar ihracat

Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 83 milyon dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1 milyar 101 milyon 308 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Ocak ayında 17 milyon dolar

Ocak ayında, 16 milyon 752 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 313 milyon 373 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Ocak’ta 11 milyon dolarlık ihracat

Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük artışla 11 milyon 44 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 146 milyon 886 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak ayı ihracatı, 259 milyon 997 bin dolar olarak açıklandı.