İhracatçılar uluslararası öğrencilerle ticaret köprüleri kurdu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



İzmir, uluslararası ticaretin geleceğine yatırım yapıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Bursları kapsamında İzmir’de eğitim gören yabancı öğrencilerin, mezuniyet sonrası ülkeleri ile Türkiye arasında yeni iş ve dostluk köprüleri kurmalarını hedefleyen bir işbirliği programı hayata geçirildi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Yaşar Üniversitesi (YÜ), İzmir Ticaret Borsası (İTB) Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ile TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından yürütülen program, gençlere hem staj hem de kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor.





Eskinazi: “Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna katkı sağlıyoruz”



İmzaladıkları protokolün sadece bir eğitim programı değil aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna katkı sağlayacak uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıdığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye Bursları kapsamında İzmir’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin, yaz stajlarını ülkemizde yapmalarını sağlayarak, onları Türkiye’nin ticaret ekosistemi ile tanıştırıyoruz. Bu Türkiye’yi sadece eğitim aldıkları bir ülke olarak değil, aynı zamanda ticaretin ve iş birliğinin güvenilir ortağı olarak görmelerine katkı sunacak” dedi.





Kazançoğlu: “İş birlikleriyle topluma dokunuyoruz”



Gerçek anlamda topluma dokunabilmek için birlikte çalışmak zorunda olduklarını dile getiren YÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, “Biz üniversiteler olarak topluma hizmet noktasında tek başımıza bir şey yapamayız. Üniversiteler araştırma ve eğitim boyutunda üretim yapar, geliştirir; ancak bunların topluma faydaya dönüşebilmesi için bu şehrin, bu ülkenin kurumlarıyla iş birliğine ihtiyaç var. Bugün burada yaptığımız çalışma bunun en somut örneklerinden biri” diye konuştu.





Kestelli: “Bundan sonra daha fazla genci kapsayacağız”



İzmir’de eğitim gören gençlerin burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli hale getirmek için bir araya geldiklerini söyleyen İTB ve (BORSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Amacımız, öğrencilerimizin bir yandan staj yapmalarına destek olurken bir yandan da gelecekte, kariyerlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri ticari bilgilerle donanımlı hale gelmelerine destek olmak” dedi.





Celep: “Ülkemizin dış ticaret ekosistemine uzun vadeli katkılar sağlayacağız”



Uluslararası öğrenciler için başlattıkları bu programın, sadece gençlerin bireysel kariyerlerine değil, aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret ekosistemine de uzun vadeli katkılar sağlayacğını dile getiren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İzmir İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep, “Bu program sayesinde öğrencilerimiz, Türkiye’nin ticaret kültürünü ve ihracat vizyonunu yakından tanırken, bizler de onlardan farklı coğrafyaların iş yapış biçimlerini öğrenme fırsatı buluyoruz” diye konuştu.



Toplantı sonunda eğitimi başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları, eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.