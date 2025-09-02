İhracatçının alımları yavaşlatması kuru incir üreticisini tedirgin etti

İREM CEYLİN DEMİRCAN / AYDIN

Dünyanın en kaliteli kuru incirinin yetiştiği Aydın’da hasadın yarısına yaklaşılmasına rağmen ihracatçının pazara girmekte yavaş davranması, üreticiyi tedirgin etti. İhracatçılar ise geçen sene aflatoksinden kaynaklanan sıkıntıları ihracatçının yalnız göğüslediğini, ürünü iyi seçmeleri için üreticiye zaman tanıdıklarını dile getirdiler.

Türkiye’nin 2023/24 sezonunda 92 bin ton olan rekoltesi, 2024/25 sezonunda 78 bin 832 tona gerilemesine rağmen, 58 bin 551 ton ihracat yapılmış ve ihracat geliri 351,5 milyon dolara çıkmıştı. Bu yıl rekoltede yine düşme beklenirken, incirin kalitesindeki yükseklik nedeniyle iyi bir sezon bekleyen üreticilerin umudu, ihracatçıların alım yapmakta yavaş davranması nedeniyle tedirginliğe dönüştü. Üreticiler fiyatların düşmesinden endişe ediyorlar.

Üreticilerin hasadın yarısına yaklaştıklarını ve ürünü satmakta zorluk çektiklerini dile getiren Aydın Ziraat Odaları Kordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Üretici olmazsa zincirin diğer halkaları da olmaz. Bu gemide hep beraberiz. Birçok üyeden mallarını satamadıkları yönünde sıkıntılar duyuyoruz. İncirin ihracatı bizim için çok önemli. İhracatçıların alımla ilgili nazlanmaları bu senenin kendilerine fayda getirmesi düşüncesinden kaynaklanıyorsa, yanılırlar. Önümüzdeki yıllarda ibre tersine döner, bu sefer onlar üzülür. Hiç kimse hiç kimseden daha üstün değil. Eğer gemi su alırsa hepimiz batarız. Üreticiden ihracatçıya kadar herkes birbirine saygı duymalı. Tariş’in fiyatı geç açıklaması böyle bir soruna yol açmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Işık: “Geçtiğimiz sene bütün fatura ihracatçıya kesildi”

Geçtiğimiz sezonun ihracatçılar açısından çok zorlu geçtiğini, o yüzden bu yıl üreticiden ürün alma konusunda erken davranmadıklarını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Geçtiğimiz seneki süreçler bize gösterdi ki kalitenin yanı sıra gıda güvenliği de oldukça önemli. Bu konuda çiftçiden ihracatçıya kadar hep birlikte adım atmamız gerekiyor. Geçen sene küresel ısınmanın verdiği olumsuz etkileri ihracatçılar olarak sadece biz göğüslenmek zorunda kaldık. Biz istiyoruz ki bu süreç hep birlikte yönetilsin. Bu bakımdan da acele etmiyoruz. Çiftçimizin ürünü seçmesi, doğru bir ayıklama yapması için bekliyoruz. Çünkü ilk baştan yapılmayan bir ayıklama bütün diğer ürünlerin de etkilenmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz sene gibi bir sene yaşarsak incir daha büyük bir zarar görür. Bunun bedelini de bütün ülke olarak ödemek zorunda kalırız. Zaman tanımadığımızda rastgele malları gönderiyorlar, bu sefer sıkıntılar bitmiyor. İhracat açısından zorlu bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Çondur: “Mağduriyet ihracatçının fırsatçılığından kaynaklanmıyor”

İklim şartlarından dolayı incirde ciddi sorunlar yaşadıklarını ve Avrupa’dan ürünlerin geri döndüğünü hatırlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “İhracatçı geçtiğimiz sene yaşanan olaylardan dolayı ürünü almakta acele etmiyor. Bu konuyla ilgili hem ihracatçılarımızla hem üreticilerimizle düzenli toplantılar yapıyoruz. İhracatçımızın beklentisi iyi malları alabilmek. Yaptığımız toplantılarda tüccarlarımıza malların seçiminde biraz daha dikkat etmeleri konusunda telkinde bulunduk. Burada hem üreticimiz hem de ihracatçımız haklı. Ama şunu unutmamak lazım buradaki mağduriyetin sebebi ihracatçıların fırsatçılığından kaynaklanmıyor” diye konuştu.

Tariş 550 TL fiyat açıkladı

Tariş İncir Birliği, hasat sezonuna girilirken üreticilere nefes aldıran bir adım attı. 30 Ağustos 2025 (Cuma) günü yapılan toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, A1 kalite incirin kilogram alım fiyatını 300 TL, yemeklik incirin fiyatını ise 550 TL olarak açıkladı. Kacar, ayrıca bu sezon kalite düzeyinin yükseldiğine dikkat çekerek, geçen yıl 2 bin 700 ton olan alım miktarlarını bu yıl 4 bin tona yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.