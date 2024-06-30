İhracatın düşmanı Akdeniz Meyve Sineği ile ortak mücadele yapılıyor

ADANA / EKONOMİ

Çalışmalar Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarım Bakanlığı ve diğer paydaşlarla birlikte yürütülüyor. Narenciye üretiminin yaygın olduğu bölgede, Tarım Bakanlığı görevlilerinin de katıldığı ilaçlama ve tatbikatlar Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada üreticinin mağdur olmaması, bölge ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. İlaçlama çalışmalarını denetleyen Başkan Karalar, “Akdeniz Meyve Sineği bölgemizde yetişen çok sayıda meyveye zarar veriyor. Türkiye’deki narenciye üretimin hemen hemen yarısına yakınının yapıldığı bölgemizde, üreticinin emeğine darbe vuruyor. Zarar gören ürünler ihraç edilemiyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odaları ile birlikte çalışarak bu mücadeleye destek veriyoruz” dedi.

Mücadelenin Akdeniz bölgesinin tamamında eş zamanlı sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Karalar, böylece daha etkin sonuç alınabileceğini vurguladı. Bu mücadele ile Adana ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlandığının bilincinde olduklarını belirten Karalar, çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Meyve atıkları toplanıp, ilaçlama yapılıyor

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede, meyve atıklarının toplanması, toplanamıyorsa ilaçlanması, ardından zararlının konakladığı hayvansal atıkların da ilaçlanması büyük önem taşıyor.