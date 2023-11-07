‘İhracatın Finansmanı’ Bursa’da konuşuldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

İhracatçılar ile finansman dünyasının bir araya geldiği organizasyonun açılışında konuşan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Finansmana erişim her dönem olduğu gibi bugün için de en büyük sorun. İGE olarak biz finansmana erişimi sağlamak istiyor, bunun için kefalet sağlıyoruz. İhracatçı ve bankaların birbirini daha fazla anlaması, arada bir köprü olması adına da bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

UİB’in ekonomiye kattığı değeri rakamlarla aktararak sözlerine başlayan UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik ise “İGE ismi daha az bilinen bir kurum ama ihracatçılar adına 47 milyar TL kredi finansmanına kefalet sağladı. Küresel tedarik problemi, enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa’daki resesyon gibi sorunların olduğu süreçte İGE bu risklerin yarattığı finansmana erişim sorununa destek oluyor. KOBİ’nin finansmana erişimi, ihracatın tabana yayılması gibi konular adına İGE önemli bir kurum olarak yer alıyor” diye konuştu.

Uygulanan dengeli büyüme politikasında ihracatçıya olan desteklerin arttığına vurgu yapan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da “İhracatın artması için her alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin KOBİ’lerin finansman sıkıntısı nedeni ile faaliyet yapamadığını gördük. Eximbank ve İGE ile bir protokol imzaladık ve prefinansman modelini hayata geçirdik. Bunu diğer bankalarla da yapabiliriz. Gerekli finansman sağlanırsa teşvikleri de çarpan etkili bir enstrüman olarak kullanabiliriz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından banka temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımı ile düzenlenen panellerde ihracatçının finansmana erişim konusundaki yol haritaları ve sorunları konuşuldu.