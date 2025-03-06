İhracatta gerileme tedirginliği, kredilerde iyileşme umudu var

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası’nın (TTB) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Bölgenin yaş meyve sebze üretim ve ihracatındaki etkinliğine dikkat çeken TTB Başkanı Mustafa Teke, bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2023/2024 yıllarına göre değer bazında yüzde 10, 2024/2025 ilk aylar karşılaştırmasında ise yüzde 19 gerilediğini söyledi. İhracattaki sıkıntıların sadece fiyat ve maliyet üzerinden okunmaması gerektiğini vurgulayan Teke, “Kontrol altında olan veya olmayan diğer nedenler de bu sıkıntıları bir bütün olarak ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla üretim yapıp ihraç etmenin motivasyonu her geçen gün geriliyor. Sonuç olarak rekabet gücümüzün zayıflamasıyla birlikte ihracat hızımız yavaşlıyor. Son 2 yıldır ihracatta devam eden bu gerilemenin bir kısmı döviz kuru kaynaklıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak ayında ilk kez ihracat yapan firma sayımız bin 90 ile son yılların en düşüğü seviyesinde gerçekleşti. Darboğazdan çıkmanın temel yolu tek faktöre odaklanmış politikalar yerine, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla çok yönlü ve eş zamanlı politikalar uygulamaktır. Bu politikalar belki daha yavaş bir hızda uygulamaya geçirilecektir ancak etkileri sayesinde daha sürdürülebilir olacaktır” dedi.



Maliyetlerdeki artış göz önüne alınsın

TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise tarımsal kredileri değerlendirdi. Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi noktasında yayınlanan tebliğlerle hibeye esas proje tutarı üst limitlerinin niteliğine göre yüzde 30 ila yüzde 70 yükseltildiğini anımsatan Batmaz, “Tarımsal üretime dair hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararla, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak hazine destekli tarım kredilerine ait üst limit güncellemesi henüz yapılmadı. Üst limitlerin yatırım ve işletme maliyetlerindeki artışa paralel olacak biçimde, günün koşullarına uygun güncellenmesini talep ediyoruz. Üyelerimiz ticari kredi faiz oranlarında geçtiğimiz yıla oranla bir gevşeme olduğunu, ancak bankaların limit aşım problemleri nedeniyle kredilere ay ortasına kadar erişebildiklerini, ay ortasından sonra limitlerin dolduğu gerekçesiyle kredi kullanımının zorlaştığını, bunun da nakit akışlarında sorunlar yarattığını paylaşıyor” diye konuştu.