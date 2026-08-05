“İhracatta kazanmak doğru yeteneği bulmakla başlar”

İZMİR / EKONOMİ

Alp İnsan Kaynakları Danışmanlığı Genel Müdürü Ozan Şiyve, küresel pazarlarda rekabetin artık sadece ürün kalitesiyle, fiyatla ya da lojistik altyapıyla değil, giderek daha fazla önem kazanan insan kalitesiyle kazanıldığına dikkat çekti.

İhracatın gerçek mimarlarının satışı kapatan satış direktörü, pazarı okuyabilen ülke müdürü, tedarik zincirini kurgulayan lojistik lideri gibi insan kaynakları olduğunu vurgulayan Şiyve, “Önemli olan ihracatçı firmaların bu isimlere ulaşabilmesi. İzmir, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir insan kaynakları danışmanlık şirketi olarak, ihracat yapan Türk firmalarının ‘bu isimlere nasıl ulaşabiliriz’ sorusuna 20 yılı aşkın sektör deneyimimizle yanıt veriyoruz” diye konuştu.

İhracatçı firmaların karşılaştığı yetenek ihtiyacını "uluslararası pazarlarda yanlış kişiyle kaybedilen bir yıl, bir rakibin on yılını hediye etmek demektir" sözleriyle tanımlayan Ozan Şiyve, şunları söyledi: “Headhunting kavramı doğru yeteneği aktif olarak avlamak anlamına geliyor. İhracat odaklı pozisyonlar, iş ilanına başvuru beklenebilecek roller değildir. Sektörü ve piyasayı bilenler zaten bir yerde çalışmaktadır; pasif aday havuzunun dışındadır. Bizim ‘search & mapping’ metodolojimiz noktada devreye giriyor” diye konuştu.

4 profilde yetenek avcılığı yürütüyoruz

İhracatçı firmalar için dört kritik profilde hedefli yetenek avcılığı yürüttüklerini anlatan Şiyve, “Bunları, uluslararası müşteri portföyü yönetimi, hedef pazar stratejisi geliştirme ve ihracat büyüme hedeflerini taşıyabilen liderler olan satış & ihracat direktörleri; belirli coğrafyalarda ilişki ağı, kültürel zeka ve pazar okuma kapasitesine sahip saha yöneticileri olan ülke / bölge yöneticileri; gümrük süreçleri, uluslararası nakliye modelleri ve tedarikçi yönetiminde operasyonel üstünlük sağlayacak isimler olan lojistik & tedarik zinciri yöneticileri ve dijital ihracat kanallarını yöneten, pazar segmentasyonu yapabilen ve marka konumlamasını küresel ölçekte kurgulayan uluslararası pazarlama uzmanları olarak sıralayabiliriz. Bu süreçte yalnızca özgeçmiş taramıyoruz. Sektör bazlı pazar haritalama çalışmaları yürütüyor, hedef firmalarda kilit pozisyonlardaki isimleri analiz ediyor ve müşterimiz için özel bir yetenek haritası oluşturuyoruz” dedi.

Özgeçmişin ötesinde yetkinlik bazlı değerlendirme yapıyoruz

İhracatta işe alım hatasının özellikle maliyetli olduğunu söyleyen Şiyve, “Yanlış bir satış direktörü pazar payını olumsuz etkileyebilir; yanlış bir lojistik yöneticisi kritik bir ihracat anlaşmasını riske atabilir. Bu nedenle biz adayları sadece deneyimleriyle değil yetkinlikleriyle değerlendiriyoruz. Kısa liste raporları adı verilen bu değerlendirme çıktıları geçmiş başarıların yapılandırılmış analizi (somut ihracat büyütme örüntüleri, pazar geliştirme referansları), kurum kültürüne ve uluslararası iş yapma anlayışına uyum değerlendirmesi, hedef firma için öngörülen performans riski ve uyum profili gibi unsurları kapsıyor. Amacımız sadece pozisyon kapatmak değil; her iki taraf için de sürdürülebilir ve kalıcı bir yerleştirme sağlamak. Süreç boyunca hem müşteri firmaya hem de adaya mentorluk yapıyoruz” diye konuştu.

İşe alınan yeteneği güçlendiriyoruz

İhracat ekiplerinin performansının işe alımla başladığını ama orada bitmediğini vurgulayan Şiyve, “Eğitim ve gelişim programlarımız, özellikle ihracat satış yönetimi, uluslararası müzakere becerileri ve çapraz kültürel liderlik alanlarında şirketlere özel içerik sunuyor. Simülasyon temelli ve deneyimsel öğrenme modelini benimseyen bu programlar, eğitimcilerin birer koç gibi çalıştığı, bilgi aktarımından ziyade değişim odaklı bir yapı üzerine kurulmuştur. Yani ihracatçı firmanın satış müdürü, eğitimden döndüğünde sadece bilgi sahibi olmaz, davranış değiştirir” dedi.

“İhracatçıya sunduğumuz değer: Veri + vicdan”

ALP Danışmanlık olarak teknoloji ile insan sezgisini birleştiren bir yaklaşımla çalıştıklarını anlatan Şiyve, şöyle konuştu: “Yapay zeka destekli aday analizi ve pazar haritalama araçlarını kullanırken, nihai kararların ardında her zaman deneyimli bir danışmanın değerlendirmesi yer alır. Bu formülü Veri + Vicdan = Artırılmış İK Zekası olarak tarif ediyoruz. İŞKUR onaylı özel istihdam bürosu statüsüyle faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'deki ihracatçı firmalar için yalnızca bir tedarikçi değil, sürdürülebilir büyümenin insan kaynağı ortağıyız. Uluslararası pazarlarda kazanmak isteyen firmalar için doğru insanı bulmak stratejik bir karardır ve bu kararın doğru bir ortakla alınması, ihracatta fark yaratan unsurların başında gelir.”