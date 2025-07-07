İkinci 500’de Adana’dan 12 firma yer aldı

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmaların başarılarını değerlendirdiği açıklamasında, Adana’nın sanayi potansiyelinin her geçen yıl daha görünür hale geldiğini belirterek, mevcut potansiyelin çok daha fazla firmayla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zeki Kıvanç, İkinci 500 verilerine göre 2024 yılında Adana merkezli firma sayısının bir önceki yıla göre azalarak 12’ye düştüğünü belirtti. Kıvanç, “Bu yıl İkinci 500 listesinde yer alan firma sayımız azalmış gibi görünse de bu durumun nedeni bazı firmalarımızın performanslarını artırarak İlk 500 listesine yükselmiş olmalarıdır. Nitekim 2023 yılında İSO İlk 500 listesinde 11 Adana firması yer alırken, 2024’te bu sayı 16’ya çıktı” dedi.

“Üretimden net satışlar 164.5 milyar liraya ulaştı”

Kıvanç, üretimden net satış verilerini değerlendirerek Adana sanayisinin katma değerli üretim gücüne dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti: “2023 yılında İkinci 500 listesinde 19 firmamızın üretimden net satışları yaklaşık 40.4 milyar TL iken, 2024’te listede yer alan 12 firmamızın satışları 31.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın asıl dikkat çekici gelişme, İlk 500 listesine yükselen firmalarımızda yaşandı. 2023’te 11 firmanın toplam satışları 82.6 milyar TL iken 2024’te 16 firmamızın üretimden net satışları 133.4 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılı itibarıyla İSO İlk ve İkinci 500 listesinde yer alan toplam 28 Adana firmasının üretimden net satışları 164.5 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılında toplamda 123 milyar TL seviyesindeydi. 2023’te daha fazla sayıda firmamız listede yer alsa da 2024’te hem daha yüksek satış rakamlarına ulaşıldı hem de firmalarımızın büyük bölümü üst lige, yani İlk 500 listesine yükseldi. Bu tablo, Adana sanayisinin sadece genişlemekle kalmadığını, aynı zamanda üretim kapasitesi ve katma değeri açısından da güçlendiğini göstermektedir.”

Listeye giren Adana firmaları

İkinci 500 listesine giren Adana firmaları ve yer aldıkları sıra şöyle: Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 48, Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 49, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 103, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 144, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. 220, Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 241, Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. 281, Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 317, Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. A.Ş. 375, Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 419. Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 427. ve İsmini açıklamayan firma 421.