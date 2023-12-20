İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği Çalıştayı, Bakan Dönmez’in katılımıyla başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Çalıştayın açılış programına önceki dönem (2018-2023) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Erol Turan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş, Konya protokolü, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, üniversite öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

“Şehirlerin dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Programın açılış konuşmalarını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş; “Bu çalıştay, şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede oynayacağı kritik rolü vurgulamak açısından oldukça önemlidir. Konya'da gerçekleştireceğimiz bu çalıştay ile ortaya bir model koyarak diğer şehirlerin de dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor, bu konuda önemli adımlar atılmasına ve ortak bir vizyon oluşturulmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

“Türkiye’nin kutup araştırmaları konusundaki yükselişi dikkat çekiyor”

TUBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy; “Ulusal Kutup Araştırmalarının 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerine girmesi hem bu işe ülke olarak verilen değerin ve önemin bir sembolü olmuş hem de kutup araştırmaları faaliyetlerinin büyük bir ivme kazanmasına olanak sağlamıştır. Gerek katıldığımız uluslararası toplantılarda gerekse Türkiye’nin mercek altına alındığı makalelerde Türkiye’nin kutup araştırmaları konusundaki bu yükselişi dikkat çekmekte ve takdir toplamaktadır” diyerek başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu yolda destekleyen herkesi mahcup etmemek adına var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

“Çalıştaya ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, KTO Karatay Üniversitesi olarak, “İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği” çalıştayına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ortaç; “Hem kamu hem sivil toplum hem de akademik camiadan birçok önemli ismin buluştuğu bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Konya’da karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Can Başaran; “2042 Karbon Nötr Şehir Konya” vizyonu kapsamında yol haritasını oluşturmak için bir aradayız. Konya Ticaret Odası olarak, enerji tüketiminin en yüksek olduğu sanayi sektöründe emisyonların düşürülmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması için firmalarımızla iş birliği içinde çalışacak Enerji Verimliliği Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Merkezimiz, Konya’da imalat sanayisinin enerji verimliliğini artırarak, karbon ayak izini azaltacak ve sınırda karbon vergisini düşürerek uluslararası sektörel rekabetçiliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürütecektir. Ayrıca, enerji verimliliği ve karbon ayak izine ilişkin uygulamalar ve fonlara ilişkin olarak imalat sanayi için bir danışma ve rehberlik merkezi olacaktır” diyerek Enerji Verimliliği Merkezi konusunda bilgilendirmede bulundu.

“Çalıştay, şehirlerimizin geleceğini korumaya vesile olacaktır”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkileyen önemli meselelerin başında geldiğini belirterek; “Dünyanın giderek ısınması, hava kalitesini ve yaşam döngüsünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaşadığımız bu dünya hepimizin ortak evidir. Dolayısıyla dünyamızı korumak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin en asli vazifelerinden biridir. İnanıyorum ki çalıştay, şehirlerimizin geleceğini korumaya ve iklim değişikliğinin tehditlerinden arındırmaya vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da 5., dünyada 12. sırada yer alıyoruz”

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada; “İklim değişikliği sadece yaşam biçimimizi değil; gündelik hayatta olağan bir şekilde yaptığımız birçok şeyi değiştiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2053 yılına kadar ulusal enerji planı hazır. Yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapacak şekilde orman ve fidan çalışmalarımız devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda

Türkiye olarak çok iyi konumdayız. Avrupa’da 5., dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Her zaman daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

“2053 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi %70'lere çıkartmayı hedefliyoruz”

Dönmez; “Karbon salınımı yapmayacak ve baz yük talebimizi karşılayacak tesislere ihtiyacımız var. 2053 yılına kadar yenilenebilir enerjinin, toplam enerji tüketimi içerisindeki oranını %70'lere kadar çıkartmayı hedefliyoruz. 09 Ocak 2024’te ilk astronotumuzu uzaya göndereceğiz. Türk insanı ‘artık yapabiliriz, başarabiliriz, bizim enerjimiz bize yeter’ demeyi ve buna inanmayı biliyor” şeklinde konuştu.

“Konya Anadolu’nun Parlayan Yıldızı ve markası oldu”

Konya’nın Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Dönmez; “Konya hakikaten Anadolu'nun parlayan yıldızı ve markası oldu. Birçok gelişmiş kentte olmayan uygulamaları Konya’da görüyoruz. Konya'nın potansiyeli yüksek çünkü Karapınar'da 1.300 megavat ile dünyanın en büyük güneş santrallerinden birisine sahip. İlerleyen zamanlarda çatılarımızda da güneş enerjisi santrallerini daha sık göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Bakan Fatih Dönmez ve konuşmacılara takdim edilen ve ilkokul öğrencilerinin enerji verimliliği konulu çizdiği resimler, programa renk kattı. Çalıştay açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ve KTO Karataylı öğrencilerin geliştirdiği elektrikli aracın tanıtımıyla sona erdi.

Üç gün sürecek çalıştayda sanayide dönüşüm, enerjide dönüşüm, ulaşımda dönüşüm, şehirleşme, binalarda dönüşüm, tarımda dönüşüm, sağlıkta dönüşüm, sürdürülebilir çevre yönetimi, eğitim ve iklim paydaşları masalarında bir araya gelecek olan uzmanlar belirlenen konularda mevcut durum analizi, sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle Konya’nın karbon nötr şehre dönüşmesi konuları masaya yatırılacak.