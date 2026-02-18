Kocaeli

İlaçtan plastiğe, kozmetikten yapı kimyasallarına kadar geniş bir üretim yelpazesini temsil eden ve 8 bini aşkın firmayı bünyesinde barındıran İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türk kimya sektörünün en güçlü çatı kuruluşları arasında yer alıyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumundaki kimya sektörü, 2025 yılında 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak toplam ihracattan yüzde 13,5 pay aldı ve 238 ülke ile bölgeye ürün gönderdi. Bu güçlü performansın ardından İKMİB’de yeni dönem süreci başladı.

Sektörün önde gelen sanayici ve ihracatçılarından Vefa İbrahim Aracı, İKMİB Başkanlığına adaylığını düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Toplantı, sektörün çatı kuruluşları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Basın toplantısına; İKMİB Başkanı Adil Pelister, ZÜCDER Başkanı Burak Önder, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, PAGDER Başkanı Kenan Benliler, PLAT Başkanı İmer Özer, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, SÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dinç, EVSİD Başkanı Talha Özger, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar, ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Altuntaş, Gebze Plastik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“İKMİB’de 16 alt sektörü kapsayan bütüncül bir yaklaşım şart”

Aracı, ‘‘Kimya sektörü 16 alt sektörüyle büyük bir bütün oluşturuyor. Küresel rekabetin geldiği noktada firmalar kadar sektörel organizasyonların da güçlü olması gerekiyor. İhracat stratejilerinin alt sektör bazında ele alınması, GTİP düzeyinde doğru analizlerin yapılması ve katma değer potansiyeli yüksek alanlara odaklanılması önümüzdeki dönemin belirleyici başlıklarıdır. Özellikle ana kimyasallarda yüksek ithalat ihtiyacı, cari denge üzerinde belirgin bir yük oluşturmaktadır. Bu tablo, üretim kabiliyetimizin ve yatırım ortamımızın bütüncül bir bakışla ele alınmasını zorunlu kılıyor.Bu çerçevede; cari açığa doğrudan etki eden ana kimyasal ürün gruplarında yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım teşviklerinin, ilgili Bakanlıklarımız nezdinde gündemde tutulması ve bu sürecin sektör adına yakından takip edilmesi, İKMİB’in sorumluluk alanlarından biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Küresel rekabet ortamında maliyet avantajı ve verimlilik sağlayan bu modelin, kimya sektöründe birlikte hareket etmenin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Aracı, “Kimya tek tek firmalarla değil, güçlü ekosistemlerle büyür. GEBKİM’de başarıyla uyguladığımız bu modeli, İKMİB çatısı altında daha geniş bir zemine taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüksek katma değer odaklı ihracat modeli hedefliyoruz”

İKMİB Başkanlığına seçilmesi halinde izleyeceği yol haritasını açıklayan V. İbrahim Aracı, önceliklerinin sektörü daha yüksek katma değer üreten ve veriye dayalı karar mekanizmalarıyla yönetilen bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirtti. Alt sektör bazlı ihracat stratejilerinin hazırlanacağını ifade eden Aracı, özellikle yüksek katma değerli ürün gruplarına odaklanan bir ihracat yaklaşımının güçlendirileceğini söyledi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin yalnızca bir uyum süreci değil, firmalar için doğrudan rekabet avantajı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aracı, ‘‘Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının sistematik hale getirilmesi ve Kimya Teknoloji Merkezi’nin daha etkin ve görünür bir yapıya kavuşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ana kimyasallarda yerli üretimi artıracak yatırım ortamının desteklenmesi sektör açısından stratejik önem taşıyor. ‘Kimyada Birlik Zamanı’ ifadesi bir slogan değil, yeni bir çalışma kültürünü temsil ediyor. Süreci kapsayıcı, güven veren ve ortak aklı merkeze alan bir anlayışla yürüteceğiz” dedi.

Bu birliktelik sektörün geleceğini belirleyecek

Aracı, “Bu yolculuk, Türkiye kimya sektörünün ortak sorumluluğu ve ortak geleceğidir. Bugüne kadar ortaya konulan emeği ve birikimi doğru okumak, sektörümüzün değerlerini korumak ve bu birikimi yarının dünyasına daha güçlü taşımak hepimizin görevidir. Bu sorumluluğu; sektörümüzün güveninden güç alarak, ortak aklı merkeze koyarak ve birlikte çalışmayı esas alarak üstleniyoruz.Sayın Adil Pelister ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine, sektörümüzü bugün ulaştığı güçlü konuma taşıyan emekleri ve kararlı liderlikleri için teşekkür ediyorum. Devralacağımız bu sorumluluk, güçlü bir mirasın devamı niteliğindedir” şeklinde konuştu.