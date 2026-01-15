İktisadi Kalkınma Vakfı 60’ıncı kuruluş yılını özel bir törenle kutladı

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Başkan Zeytinoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, AB Eski Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, İKV Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Vakfın Mütevelli Kurum ile Destekçi Kurum temsilcileri, İKV’nin geçmiş dönemlerde görev yapan Başkanları, AB üyesi ülkelerin başkonsolosluk ve misyon temsilcileri, vakıf uzmanları ve çalışanları katıldı.

“İKV, Türkiye-AB ilişkilerine katkısını sürdürecek”

Vakfın, İSO ve İTO’nun vizyoner girişimiyle Ankara Anlaşması’nın hemen ardından kurulduğunu vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, İKV’nin o günden bu yana Gümrük Birliği, adaylık süreci ve müzakereler gibi kritik dönemeçlerde oynadığı kilit role dikkat çekti. İlişkilerin durağanlaştığı dönemlerde dahi umutsuzluğa kapılmadan Yeşil Mutabakat, dijital gündem ve vize serbestisi gibi alanlarda çözüm arayışlarını sürdürdüklerini vurgulayan Zeytinoğlu, “Savaşlar, iklim krizi ve kurallara dayalı düzeni sarsılması gibi gelişmelerin yaşandığı günümüzde köprüler kurmanın her zamankinden daha önemli” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliği önündeki yapay engellerin kaldırılması çağrısında bulunan Zeytinoğlu, İKV’nin 60 yıllık birikimi ile Türkiye–AB ilişkilerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İKV’nin 60’ıncı yılını kutlaması vesilesiyle bir konuşma gerçekleştiren AB eski Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, yarım asrı aşan birikimi ile Türkiye-AB ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı İKV’ye teşekkürlerini sundu. Başmüzakereci olarak görev yaptığı yoğun diplomasi dönemine atıfta bulunan Büyükelçi Bozkır, Türkiye’nin o süreçte AB müktesebatına uyum yolunda sergilediği hıza ve kararlılığa dikkat çekti. Konuşmasında AB perspektifinin Türkiye için stratejik değerini hâlen koruduğunun altını çizen Büyükelçi Bozkır, geçici zorluklara rağmen ana hedefin değişmemesi gerektiğini ve bu hedefin tartışmasız bir şekilde tam üyelik olduğunu vurguladı.