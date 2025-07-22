İKV Başkanlığına seçilen KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 6. Kez Güven Tazeledi

Kocaeli

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen Genel Kurul, vakfın kurucu ve mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla yapıldı. Divan Başkanlığını İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ın üstlendiği kurulda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ Divan Başkan Yardımcısı, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ise Divan Yazmanı olarak görev aldı.

Konuşmasında İKV’nin 60’ıncı kuruluş yılını kutlayan Başkan Zeytinoğlu, vakfın son bir yılda yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini vurguladı. İKV tarafından dört yayın, 10 İngilizce rapor, 42 değerlendirme notu ve 216 bilgi notunun hazırlandığını aktaran Zeytinoğlu, Avrupa’da artan savunma harcamalarına dikkat çekerek Türkiye’nin projelere katılımında karşılaşılan engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi, taşıma kotalarının kaldırılması, Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme süreçlerine Türkiye’nin uyumunun hızlandırılması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, sanayicilere bu süreçte destek verilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca vize süreçlerinde ilerleme sağlandığını ancak vize serbestisi için gerekli kriterlerin hâlâ tamamlanması gerektiğini vurguladı.

İKV’nin 2024 yılı çalışma ve mali raporları ile denetim kurulu raporları ibra edilirken, 2025 yılı çalışma programı ve bütçe talimatı oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı, Başkan Ayhan Zeytinoğlu’nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Yeni dönemde İKV Yönetim Kurulu; Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Hakan Sefa Çakır, Murat Hazıroğlu, Ömer Gülsoy, Fatih Çapraz, Hakkı İsmet Aral, Şadan Eren, Ali Sami Aydın, Yavuz Altun, Ercan Özboyacı, Mustafa Şenocak, Adil Erkoç, Feyyaz Ünal ve Akansel Koç’tan oluştu. Denetleme Kurulu’nda ise Abdurrahman Aslantaş ve Mustafa Zeytin yer aldı.