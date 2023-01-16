İlber Ortaylı: “Bursa’ya üzülerek bakıyorum”

BURSA/EKONOMİ

TÜGİAD Bursa Şubesi, Gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla, “Genç İş İnsanlarına Tavsiyeler” söyleşisi düzenlendi.

İlk olarak kürsüye gelen TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, “Malumunuz, tüm dünya açısından çok zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Unutmayalım ki her zorluk, aslında yeni fırsatların da anahtarı niteliğindedir. Bugün itibarıyla 900’den fazla üyesi ve yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülkemiz ekonomisine büyük güç katan, Türkiye'deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD, sizlerin de katkısıyla her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez.” Ekonomi, siyaset ve gündem elbette önemli ama bugün bizler, dün, bugün ve yarını konuşacağız; hem geçmişe doğru yolculuğa çıkarken, hem de hocamızın vereceği tavsiyelerle beraber geleceğimize ışık tutmuş olacağız. Dünyanın ve ülkemizin geleceği, gençlerin dinamizmi, heyecanı ve vizyonu ile şekillenecek” dedi.

TÜGİAD olarak misyonlarının üyelerine her anlamda katkı sağlamak olduğunu ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Program boyunca tek bir cümlenin bile birçok arkadaşımızın hayatını değiştireceğine inanıyorum. İlber Hocamız ve onun da hocası tarihin kutbu olarak bildiğimiz Halil İnancık da her zaman eğitim konusuna vurgu yaptı.

Bizlerde eğitimin önemini biliyor, eğitime çok değer veriyoruz. Burada gördüğünüz nesil; hocalarımızın özlediği nesil. Bizden sonraki nesillerin de siz değerli hocalarımızın vizyonunda yetişmesini diliyoruz” diye konuştu.

“Birçok ülkenin bütçesi TÜGİAD’ın ihracat hacminden daha az”

Selamlaşma konuşmalarının ardından sahneye çıkan Prof. Ortaylı, kültür, sanat ve tarih konularında tecrübelerini TÜGİAD Bursa üyeleriyle paylaştı. Genç iş insanlarına hayata dair tavsiyelerde bulunan Ortaylı, “İş insanları, bazı eksikliklere rağmen son dönemde büyük bir atılım gösterdi. Küçük Asya, eski çağlardaki büyük yerine yeniden kavuşmaktadır.

Bu coğrafya, etrafımızdaki ülkelerin çoğuna göre sanayi de gelişmekte, yeni sanayiciler çıkmaktadır. Bunun için kendi kıymetinizi, bilmeniz gerekiyor. Devlete sağdık olun, kanunlara sağdık olun. Devletinizi milletinizi sevin. Ama en önemlisi haklarınıza sahip çıkın.

Mahkemelere güvenin. Türkiye’de hakimlerin büyük çoğunluğu, iş insanlarının sermayelerine karşı kasıtlı bir karar alamaz. Hiç kimse, TÜGİAD’ın 15 milyar dolarlık ihracat hacmini gözden çıkaramaz. Dünya ülkelerinin yüzde 90’nın bu kadar bütçesi yok. Birçok ülkenin bütçesi TÜGİAD’ın ihracat hacminden daha az” dedi.

Dünyanın derin bir açlık krizine girdiğine dikkat çeken Ortaylı, “Türkiye’de kömür madeni için kesilen zeytinlikler var. Türkiye’deki kömür rezervleri çok değerli değildir. En fazla mangal yapmaya yarar. Sanayide ya da konut ısıtmalarında kullanılacak bir kömür çıkmaz bizim ülkemizde. Dünya açlık kriziyle karşı karşıya. Ve bu kriz daha da derinleşecek.

Nüfus büyüyor ve bu nüfusa bakacak yeterli kaynak yok. O yüzden elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugün; Amerika, Rusya ve Çin zeytinyağı kullanıyor. Böylesine bir dönemde zeytin ağacı nasıl tahrip edilir? anlamıyorum” diye konuştu.

“Ovaya genişlemenin anlamı yok”

Bursa’da ilk olarak 1963 yılında geldiğini ifade eden Ortaylı, “Bursa’da kalırken, Osmanlı’nın ne kadar romantik bide devlet olduğunu fark etmiştim. O dönemde şehrin merkezinde bahçeler vardı.

O bahçelerden çıkan şeftaliyi şu an bulamazsın. Ama burası çok güzel, çok medeni bir şehirdir. Bütün eski toprak sınıfları sanayici oldu. Ama sanayi için bu kadar ovaya doğru genişlemenin hiçbir anlamı yok. Hala TOKİ, gökdelenler yapılıyor.

Bu çok ayıp bir şey. İlk seyyahlardan, ilk ressamlarımızın eserlerine kadar oluşan bir profil Bursa. Yeşil Bursa’ya böylesine çirkin yapılar yakışmıyor. Eski halini bildiğimin için şu an Bursa’ya üzülerek bakıyorum” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Ahmet Parseker, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Gazeteci Metin Uca’ya Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerinden oluşan ipek tabloyu takdim etti. TÜGİAD Bursa Şubesi’nin yeni üyelerine rozetleri takılırken, gecenin anısına sponsorlara plaket verildi.