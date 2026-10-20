İleri Kalıp, yerli otomasyon hamlesini EuroBLECH Fuarı’nda tanıttı

Bursa merkezli İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina, kalıp üretiminde verimliliği artıran yeni transfer sistemiyle uluslararası pazarda dikkat çekti. Şirketin kendi bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği sistem, Almanya’nın Hannover kentinde bu yıl 28’incisi düzenlenen EuroBLECH Fuarı’nda tanıtıldı. Kalıp sektörüne yönelik mühendislik, tasarım ve üretim çözümleri geliştiren şirket, yeni teknolojisiyle mevcut preslerin otomasyon kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Transfer özelliği bulunmayan preslerde kalıpların transferli şekilde çalışmasını sağlayan sistem, üretim süreçlerinde iş gücü ihtiyacını azaltırken operasyonel verimliliğe de katkı sunuyor. Şirketin kendi mühendislik altyapısıyla geliştirdiği çözüm, mevcut üretim ekipmanlarının daha verimli kullanılmasına olanak tanımasıyla öne çıkıyor. İleri Kalıp, bu teknolojiyle hem üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlamayı hem de kalıp sektörünün otomasyon odaklı dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Dört personelin işini tek personelle gerçekleştiriyor”

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Kurucusu Yavuz Moran, şirket bünyesinde geliştirilen sistemin üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağladığını belirterek, teknolojiyi ilk kez EuroBLECH Fuarı’nda uluslararası sektör temsilcilerine tanıttıklarını söyledi. Sistemin sağladığı iş gücü avantajına dikkat çeken Moran, “Normal şartlarda dört personelin yürüttüğü bir işlemi tek personelle gerçekleştirebilir hale getirdik. Transfer özelliği olmayan bir preste kalıbın transferli çalışmasını sağlayan otomasyon sistemimizi geliştirerek devreye aldık. Bu yılın en önemli inovasyon adımı oldu” dedi.

“Sektörden talep artıyor”

Fuarda sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Moran, yeni transfer sistemine yönelik talebin de giderek arttığını ifade etti. Geliştirdikleri çözümün önümüzdeki dönemde sektörde yaygınlaşmasını beklediklerini kaydeden Moran, “Sektörden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz ve talep her geçen gün artıyor. Bu çözümün önümüzdeki dönemde sektör için yeni bir standart oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu. Moran, zorlu geçen yılı üretim süreçlerine katma değer sağlayacak bir teknoloji yatırımıyla tamamladıklarını belirterek, şirketin Ar-Ge ve mühendislik odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.