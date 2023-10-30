Ilgın Ticaret Borsası’ndan vefa gecesi

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Borsa üyelerinin katıldığı törende 4 farklı kategoride 115 plaket takdim edildi. Törende konuşan Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, borsa olarak yaptıkları çalışmaları anlatırken, ilçeye kazandırmayı planladıkları akredite laboratuvar ve Ar-Ge merkezi ile ilgili bilgiler vererek, bu konuda üyelerden destek istedi.

Yaklaşık bir yıl önce göreve başladıklarını hatırlatan Başkan Hacı Ahmet Koç, o tarihten bu yana her zaman üyeler ile istişare halinde olduklarını ve çalışmalarını bu minvalde gerçekleştirdiklerini söyledi. Üyelerine ve bölge çiftçisine en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Koç, “Borsamız, ülkemizin önde gelen borsaları arasında yer almaktadır. Bu başarı üyelerimizin ve firmalarımızın başarısıdır. Ilgın Ticaret Borsası olarak, ilçemizin daha iyi yerlerde olması için yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi ve takipçisi olacağız” dedi.

Akredite laboratuvar ve Ar-GE merkezi bölgeye büyük katkı sağlayacak

Ilgın’ı ve Ilgın Ticaret Borsası’nı daha güçlü hale getirmek için çeşitli projeler geliştirdiklerini dile getiren Koç, şunları söyledi: “Borsamızın işlem hacmini artırması ve bölgede söz sahibi haline gelmesi için daha çok çalışmak ve projeler üretmek zorundayız. Bunun için de yeni yatırımlar ile hizmetlerimizi genişletmek, ilçemizin tarıma ve ticarete daha fazla katkı sağlayacağı çalışmalar içinde olmalıyız. Bu bilinçle ilçemize kazandırmayı düşündüğümüz akredite laboratuvar ve Ar-Ge merkezimizi çok önemli buluyoruz. Projelerimizin fizibilite çalışmalarına başladık. Akredite laboratuvarında gıda, tohum ve hayvan sağlığına yönelik hizmetler sunacağız. Ar-Ge merkezimizin ise, tarıma dayalı yapılacak araştırma ve gelişmelerin yapılacağı bir merkez olmasını planlıyoruz. Bu konuda üyelerimizin de görüşlerini alarak, projelerimize fikir vermesini önemsiyoruz.”

4 Farklı kategoride 115 plaket verildi

Başkan Koç’un konuşmasının ardından Ilgın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Can tarafından, Borsa’nın bir yıllık faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi.

Programın devamında ise Ilgın Buğday Pazarı kurucularına, Ilgın Ticaret Borsası’nda geçmiş dönemde görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine, Borsa’da 2022 yılında en çok tescil yaptıran firmalara ve Odanın kuruluşunun 2022 yılı anısına üyelere plaketleri verildi.