İlham veren ofislerin mimarı Konfull’dan üretim ve ihracat atağı!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya merkezli ofis mobilyası üreticisi Konfull, üretim gücü, geniş bayi ağı ve artan ihracat performansıyla sektördeki yükselişini sürdürüyor. 1990 yılında kurulan firma, bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştirirken, 6. OSB’de startını verdiği 20 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla kapasitesini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Ankara Yolu üzerinde yer alan 10 bin metrekarelik showroomu ile dikkat çeken Konfull, Türkiye’nin en büyük ofis mobilyası showroomuna sahip. Firma, bu alanda hem kurumsal müşterilere hem de proje bazlı iş birliklerine kapsamlı çözümler sunuyor.

“Tasarım ve teknolojiyle fark oluşturuyoruz”

Konfull Yönetim Kurulu Üyesi Melek Küçükköseler, firmanın üretimden tasarıma kadar her aşamada yenilikçi bir yaklaşım benimsediğini belirterek, şunları söyledi:

“Konfull olarak sadece üretim yapan bir firma değil, aynı zamanda müşterilerimize proje geliştiren bir çözüm ortağıyız. Endüstri 4.0 altyapısına sahip üretim tesisimiz ve güçlü tasarım ekibimizle sektörde fark oluşturuyoruz. Ücretsiz mimari destek hizmetimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz.”

75 bayi ile güçlü ağ

Bugün yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Melek Küçükköseler, “ Konfull olarak, Türkiye genelinde 75 bayisiyle geniş bir satış ve hizmet ağına sahibiz. Makam odası takımları, ofis masaları, sandalyeler, kürsüler ve özel proje üretimleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok önemli projede imzamız var” dedi.

Hedef: Avrupa ve Afrika’da büyüme

İhracat pazarındaki payını her geçen gün artıran Konfull, özellikle Avrupa ve Afrika pazarlarında yeni yapılanmalarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Küçükköseler, bu sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yurt dışı pazarlarda markamıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Avrupa ve Afrika’da daha güçlü bir yapılanma içerisindeyiz. İhracatımızı artırarak Konya’dan dünyaya açılan bir marka olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Bohem tasarımlar ön planda

Konfull’un 2026 koleksiyonunda ise tasarım anlayışı öne çıkıyor. Özellikle bohem tarzda geliştirilen yeni modellerin sektörde dikkat çektiğini belirten Küçükköseler, “Bu yıl tasarım ekibimiz bohem çizgilere yoğunlaştı. Kullanıcı deneyimini estetikle buluşturan modellerimiz büyük ilgi görüyor” dedi.

Konya’dan doğan ve küresel pazarlara açılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Konfull, üretim gücü, tasarım vizyonu ve ihracat hamleleriyle ofis mobilyası sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.