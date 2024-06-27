İlk 500’de 74 EBSO üyesi yer aldı
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 74 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesi yer aldı.
İZMİR / EKONOMİ
Geçtiğimiz yıl 80 EBSO üyesinin listeye girdiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar da bu sayıya dahil” dedi.
2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar “2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15’ini EBSO üyesi firmalar oluşturuyor. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 36 tanesi de 500 büyük listesine girmeyi başardı. ÜFE’nin %44, TÜFE’nin %64,7 arttığı bir yılda 100 büyük firmamızın üretimden satışları %31,5 oranında artarken 500 büyük firmanın da %42,1 arttı. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak %11,6, 500 büyük firmada da %13,8 geriledi. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada %26,6 artarken, 500 büyük firmada %43,4 arttı. Yıl içerisinde özellikle ihracatçılarımızı zorlayan mevzuat değişimleri ve kur baskısı altında dahi 100 büyük firmanın ihracatı %22 artarken, aksine 500 büyük firmada %2,9 daralma söz konusu oldu. Burada İzmirli firmaların ihracat kasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.
Satış karlılıkları geriledi
Bu sene farklı olarak enflasyon düzeltmesinin devreye girmesi ile bilanço üzerindeki etkilerinin her iki çalışmada da net olarak ortaya çıktığını belirten Yorgancılar “Parasal olmayan kıymetli varlıklarda etkisi incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %54,5, 500 büyük firmanın %59,8 artarken, asıl etki özkaynaklarda görüldü. Artış 100 büyük firmada %329, 500 büyük firmada da %245 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, zorlu süreç her iki çalışmada da satış karlılığını geriletti. 100 büyük firmada satış karlılığı %7,6’ya, 500 büyük firmada %8,5 seviyesine geriledi. Enflasyon düzeltmesinin etkisi borç/özkaynak oranına da yansıdı ve borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada oran %74’e, 500 büyük firmada %54,5’a kadar gerileyerek, bugüne kadar ki en olumlu sonuçlar elde edildi” diye konuştu.
Devreden KDV’nin yükü artıyor
Faiz oranlarındaki artışa da değinen Yorgancılar “Faiz oranlarındaki yüksek artış, 2023 yılında finansman giderlerini 100 büyük firmada %72 oranında, 500 büyük firmada da %57 oranında artırırken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı; 100 büyük firmada %36, 500 büyük firmada %57’lere çıktı. Yani, firmalar finansman giderlerini faaliyet karları ile karşılamaya devam ediyorlar. Mali kırılganlıkları devam eden firmalar, belirsizlik ortamında Ar-Ge’ye de yeterince kaynak ayıramadılar. Bununla birlikte; finansman temininin her gün daha da zorlaştığı bir süreçte devreden KDV’nin artan yükünün, şirketlerin devleti fonlamasının devam ettiğini her iki çalışma da teyit etti. 100 büyük firmada devreden KDV yükü %97 artarken, 500 büyük firmada %36,5 arttı. Bugün 30 milyar dolar olduğu ifade edilen KDV alacağı için artık acil çözüm noktasına gelindi” dedi.
Liste, sanayicinin başarısını ortaya koyuyor
Türk sanayisinin başarılı performansının desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar “Jeopolitik risklerin arttığı, küresel ticaretin daraldığı, yüksek enflasyonun ana sorun olduğu, içerde ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde; gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın performansı, sanayimizin her zorlu koşula adapte olma başarısını ortaya koyuyor. Ancak, Türk sanayicisinin bu dinamik üretkenliği artırılmalı. Son açıklanan verilerde gerek PMI endeksi gerekse de sanayi üretim endeksindeki seyir üretimde yavaşlama sinyali veriyor. Bu kapsamda, üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin rekabet gücünü artırıcı politikalara ivedilikle ihtiyaç var” diye konuştu
EBSO üyesi firmalar
|
2023
|
2022
|
Kuruluş Adı
|
1
|
1
|
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|
3
|
2
|
Star Rafineri A.Ş.
|
25
|
27
|
Aygaz A.Ş.
|
30
|
25
|
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
|
32
|
29
|
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
|
43
|
60
|
Coca-Cola İçecek A.Ş.
|
47
|
73
|
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
|
49
|
42
|
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
|
51
|
72
|
Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.
|
54
|
70
|
SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.
|
72
|
116
|
Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|
74
|
88
|
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
|
78
|
90
|
Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.
|
80
|
81
|
Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
84
|
102
|
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|
92
|
122
|
JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
|
93
|
66
|
Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.
|
94
|
76
|
İpragaz A.Ş.
|
97
|
151
|
Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
103
|
164
|
Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş.
|
106
|
84
|
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.
|
110
|
124
|
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
|
118
|
92
|
Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|
128
|
112
|
Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.
|
144
|
167
|
Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.
|
150
|
131
|
BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
|
153
|
220
|
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
|
158
|
165
|
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.
|
162
|
101
|
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
|
164
|
207
|
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.
|
173
|
197
|
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.
|
181
|
137
|
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.
|
183
|
174
|
CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.
|
184
|
266
|
Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.
|
185
|
268
|
Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti.
|
197
|
180
|
Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.
|
199
|
-
|
-
|
200
|
384
|
Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
|
201
|
134
|
Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.
|
226
|
245
|
DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
|
227
|
187
|
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
|
230
|
123
|
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
|
241
|
186
|
Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|
242
|
198
|
Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|
249
|
203
|
C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
255
|
282
|
Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.
|
262
|
146
|
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
|
263
|
275
|
Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|
279
|
253
|
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
|
282
|
-
|
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San.veTic. A.Ş.
|
298
|
277
|
CMS Jant Sanayi A.Ş.
|
303
|
256
|
Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
313
|
191
|
Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.
|
323
|
417
|
Cevher Jant Sanayii A.Ş.
|
327
|
356
|
Üniteks Tekstil Gıda San. Dış Tic. A.Ş.
|
338
|
365
|
Tat Gıda Sanayi A.Ş.
|
340
|
381
|
Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
349
|
341
|
Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|
354
|
346
|
Ağır Haddecilik A.Ş.
|
366
|
372
|
SunChemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San.veTic. A.Ş.
|
374
|
455
|
Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
|
375
|
484
|
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
|
401
|
-
|
Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.
|
409
|
-
|
Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.
|
415
|
491
|
Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
416
|
332
|
İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.
|
422
|
488
|
Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
433
|
490
|
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
|
448
|
457
|
Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|
457
|
-
|
Krone Ticari Araçlar San. ve Tic. A.Ş.
|
477
|
431
|
Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
|
481
|
494
|
Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
|
494
|
424
|
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
|
497
|
-
|
Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.