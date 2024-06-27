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İlk 500’de 74 EBSO üyesi yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 74 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesi yer aldı.

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İlk 500’de 74 EBSO üyesi yer aldı
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İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz yıl 80 EBSO üyesinin listeye girdiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar da bu sayıya dahil” dedi.  

2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar  “2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15’ini EBSO üyesi firmalar oluşturuyor. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 36 tanesi de 500 büyük listesine girmeyi başardı. ÜFE’nin %44, TÜFE’nin %64,7 arttığı bir yılda 100 büyük firmamızın üretimden satışları %31,5 oranında artarken 500 büyük firmanın da %42,1 arttı. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak %11,6, 500 büyük firmada da %13,8 geriledi. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada %26,6 artarken, 500 büyük firmada %43,4 arttı. Yıl içerisinde özellikle ihracatçılarımızı zorlayan mevzuat değişimleri ve kur baskısı altında dahi 100 büyük firmanın ihracatı %22 artarken, aksine 500 büyük firmada %2,9 daralma söz konusu oldu. Burada İzmirli firmaların ihracat kasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.

Satış karlılıkları geriledi

Bu sene farklı olarak enflasyon düzeltmesinin devreye girmesi ile bilanço üzerindeki etkilerinin her iki çalışmada da net olarak ortaya çıktığını belirten Yorgancılar “Parasal olmayan kıymetli varlıklarda etkisi incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %54,5, 500 büyük firmanın %59,8 artarken, asıl etki özkaynaklarda görüldü. Artış 100 büyük firmada %329, 500 büyük firmada da %245 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte,  zorlu süreç her iki çalışmada da satış karlılığını geriletti. 100 büyük firmada satış karlılığı %7,6’ya, 500 büyük firmada %8,5 seviyesine geriledi. Enflasyon düzeltmesinin etkisi borç/özkaynak oranına da yansıdı ve borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada oran %74’e, 500 büyük firmada %54,5’a kadar gerileyerek, bugüne kadar ki en olumlu sonuçlar elde edildi” diye konuştu.

Devreden KDV’nin yükü artıyor

Faiz oranlarındaki artışa da değinen Yorgancılar  “Faiz oranlarındaki yüksek artış, 2023 yılında finansman giderlerini 100 büyük firmada %72 oranında, 500 büyük firmada da %57 oranında artırırken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı; 100 büyük firmada %36,  500 büyük firmada %57’lere çıktı. Yani, firmalar finansman giderlerini faaliyet karları ile karşılamaya devam ediyorlar. Mali kırılganlıkları devam eden firmalar, belirsizlik ortamında Ar-Ge’ye de yeterince kaynak ayıramadılar. Bununla birlikte; finansman temininin her gün daha da zorlaştığı bir süreçte devreden KDV’nin artan yükünün, şirketlerin devleti fonlamasının devam ettiğini her iki çalışma da teyit etti. 100 büyük firmada devreden KDV yükü %97 artarken, 500 büyük firmada %36,5 arttı. Bugün 30 milyar dolar olduğu ifade edilen KDV alacağı için artık acil çözüm noktasına gelindi” dedi.

Liste, sanayicinin başarısını ortaya koyuyor

Türk sanayisinin başarılı performansının desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar “Jeopolitik risklerin arttığı, küresel ticaretin daraldığı, yüksek enflasyonun ana sorun olduğu, içerde ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde; gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın performansı, sanayimizin her zorlu koşula adapte olma başarısını ortaya koyuyor. Ancak, Türk sanayicisinin bu dinamik üretkenliği artırılmalı. Son açıklanan verilerde gerek PMI endeksi gerekse de sanayi üretim endeksindeki seyir üretimde yavaşlama sinyali veriyor. Bu kapsamda, üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin rekabet gücünü artırıcı politikalara ivedilikle ihtiyaç var” diye konuştu

EBSO üyesi firmalar

2023

2022

Kuruluş Adı

1

1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

3

2

Star Rafineri A.Ş.

25

27

Aygaz A.Ş.

30

25

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

32

29

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

43

60

Coca-Cola İçecek A.Ş.

47

73

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

49

42

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

51

72

Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

54

70

SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

72

116

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

74

88

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

78

90

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.

80

81

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

84

102

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

92

122

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

93

66

Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

94

76

İpragaz A.Ş.

97

151

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

103

164

Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş.

106

84

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

110

124

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

118

92

Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

128

112

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.

144

167

Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.

150

131

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

153

220

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

158

165

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

162

101

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

164

207

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

173

197

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.

181

137

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.

183

174

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

184

266

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

185

268

Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti.

197

180

Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

199

-

-

200

384

Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

201

134

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.

226

245

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

227

187

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

230

123

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

241

186

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

242

198

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

249

203

C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

255

282

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

262

146

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

263

275

Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

279

253

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

282

-

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San.veTic. A.Ş.

298

277

CMS Jant Sanayi A.Ş.

303

256

Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

313

191

Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.

323

417

Cevher Jant Sanayii A.Ş.

327

356

Üniteks Tekstil Gıda San. Dış Tic. A.Ş.

338

365

Tat Gıda Sanayi A.Ş.

340

381

Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

349

341

Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

354

346

Ağır Haddecilik A.Ş.

366

372

SunChemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San.veTic. A.Ş.

374

455

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

375

484

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

401

-

Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.

409

-

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

415

491

Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

416

332

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.

422

488

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

433

490

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

448

457

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

457

-

Krone Ticari Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

477

431

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

481

494

Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

494

424

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

497

-

Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.

 

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