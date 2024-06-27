İlk 500’de 74 EBSO üyesi yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz yıl 80 EBSO üyesinin listeye girdiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar da bu sayıya dahil” dedi.

2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar “2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15’ini EBSO üyesi firmalar oluşturuyor. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 36 tanesi de 500 büyük listesine girmeyi başardı. ÜFE’nin %44, TÜFE’nin %64,7 arttığı bir yılda 100 büyük firmamızın üretimden satışları %31,5 oranında artarken 500 büyük firmanın da %42,1 arttı. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak %11,6, 500 büyük firmada da %13,8 geriledi. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada %26,6 artarken, 500 büyük firmada %43,4 arttı. Yıl içerisinde özellikle ihracatçılarımızı zorlayan mevzuat değişimleri ve kur baskısı altında dahi 100 büyük firmanın ihracatı %22 artarken, aksine 500 büyük firmada %2,9 daralma söz konusu oldu. Burada İzmirli firmaların ihracat kasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.

Satış karlılıkları geriledi

Bu sene farklı olarak enflasyon düzeltmesinin devreye girmesi ile bilanço üzerindeki etkilerinin her iki çalışmada da net olarak ortaya çıktığını belirten Yorgancılar “Parasal olmayan kıymetli varlıklarda etkisi incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %54,5, 500 büyük firmanın %59,8 artarken, asıl etki özkaynaklarda görüldü. Artış 100 büyük firmada %329, 500 büyük firmada da %245 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, zorlu süreç her iki çalışmada da satış karlılığını geriletti. 100 büyük firmada satış karlılığı %7,6’ya, 500 büyük firmada %8,5 seviyesine geriledi. Enflasyon düzeltmesinin etkisi borç/özkaynak oranına da yansıdı ve borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada oran %74’e, 500 büyük firmada %54,5’a kadar gerileyerek, bugüne kadar ki en olumlu sonuçlar elde edildi” diye konuştu.

Devreden KDV’nin yükü artıyor

Faiz oranlarındaki artışa da değinen Yorgancılar “Faiz oranlarındaki yüksek artış, 2023 yılında finansman giderlerini 100 büyük firmada %72 oranında, 500 büyük firmada da %57 oranında artırırken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı; 100 büyük firmada %36, 500 büyük firmada %57’lere çıktı. Yani, firmalar finansman giderlerini faaliyet karları ile karşılamaya devam ediyorlar. Mali kırılganlıkları devam eden firmalar, belirsizlik ortamında Ar-Ge’ye de yeterince kaynak ayıramadılar. Bununla birlikte; finansman temininin her gün daha da zorlaştığı bir süreçte devreden KDV’nin artan yükünün, şirketlerin devleti fonlamasının devam ettiğini her iki çalışma da teyit etti. 100 büyük firmada devreden KDV yükü %97 artarken, 500 büyük firmada %36,5 arttı. Bugün 30 milyar dolar olduğu ifade edilen KDV alacağı için artık acil çözüm noktasına gelindi” dedi.

Liste, sanayicinin başarısını ortaya koyuyor

Türk sanayisinin başarılı performansının desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar “Jeopolitik risklerin arttığı, küresel ticaretin daraldığı, yüksek enflasyonun ana sorun olduğu, içerde ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde; gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın performansı, sanayimizin her zorlu koşula adapte olma başarısını ortaya koyuyor. Ancak, Türk sanayicisinin bu dinamik üretkenliği artırılmalı. Son açıklanan verilerde gerek PMI endeksi gerekse de sanayi üretim endeksindeki seyir üretimde yavaşlama sinyali veriyor. Bu kapsamda, üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin rekabet gücünü artırıcı politikalara ivedilikle ihtiyaç var” diye konuştu

EBSO üyesi firmalar